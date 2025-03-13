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路透民調：56%民眾憂川普與俄羅斯走太近、99%對擴張主義沒興趣

編譯徐榆涵／即時報導
路透民調指出，過半美國民眾擔心美國總統川普與俄羅斯過從甚密。(美聯社)
路透民調指出，過半美國民眾擔心美國總統川普與俄羅斯過從甚密。(美聯社)

路透╱益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，過半美國民眾認為，川普總統與俄羅斯「關係過於密切」，當中包括25%的共和黨人，因為川普上任後徹底改變美國的外交政策，引發國際關注。

路透報導，12日完成為期兩天的民調指出，美國民眾對川普的擴張主義政策並不感興趣。川普近日不斷威脅控制格陵蘭、加拿大和巴拿馬運河。

民調指出，約56%的受訪者（當中包括89%的民主黨人、27%的共和黨人）同意川普與莫斯科關係過於密切的看法。另有40%的受訪者不同意該說法；4%的受訪者沒有回答該問題。

今年1月上任以來，川普徹底改變了美國的外交政策，在電視直播的白宮會談上與烏克蘭總統澤倫斯基爭吵，當面指責其不知感恩。此後川普政府提議俄烏雙方停火30天，克里姆林宮卻對此興趣缺缺。

川普曾公開表示，相當欽佩俄羅斯總統普亭的領導能力。如今川普毫不猶豫親近俄羅斯，震驚了美國盟友，紛紛提出離開以美國為中心體系、另尋出路的計畫，法國有意擴大核保護傘至全歐洲；波蘭也考慮建立核武。

川普認為，對基輔採取強硬立場是結束俄烏戰爭的關鍵。路透╱益普索民調也顯示，多數美國民眾支持川普秉持「交易方式」援助烏克蘭的原則。

約44%的受訪者表示，他們支持川普「獲得烏克蘭部分礦產資源為條件」的計畫。逾6成共和黨支持者同意該做法；約2成民主黨支持者也同意該做法。

被問及川普應該優先考慮哪些問題時，只有1%受訪者選擇擴大美國領土，而61%的受訪者選擇抑制通貨膨脹，13%受訪者認為川普應該專注於縮小聯邦政府規模。

整體而言，川普的支持率在過去數周一直穩定保持在44%，支持率明顯高於他的第一任期及前總統拜登執政的大部分時間。

該民調對1422名美國成人，進行全美範圍的網路民調，誤差幅度為正負3個百分點。

川普 民調 共和黨

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