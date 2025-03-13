拘留關達納摩灣最後一批40名無證客 已移回美國本土

拘留在關達納摩灣的最後一批40名無證客均已移回美國本土，送到路易斯安納州亞歷山卓移民和海關執法局拘留中心。圖為首批犯有重罪的無證移民2月4日在關灣被押上美國軍機，遣返出境。(路透)

國土安全部 官員12日表示，拘留在關達納摩灣(Guantanamo Bay)的最後一批40名無證客 均已移回美國本土，送到路易斯安納州亞歷山卓(Alexandria)移民 和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留中心。兩周前，國土安全部將48名無證客從關達納摩灣帶回美國本土。

根據華盛頓郵報報導，將無證客送到關達納摩灣海軍基地拘留的交通費用開銷龐大，國土安全部為何決定把無證移民帶回美國本土，目前仍不清楚。國土安全部這兩趟行動都是由「移民和海關執法局空中作業」(ICE air operations)安排飛機，花費比出動軍機便宜許多。根據飛行追蹤網站資料，11日下午有一架非軍用班機從關達納摩灣起飛，目的地為路州亞歷山卓。

自從川普政府宣布將無證移民拘留關達納摩灣的計畫以來，實施一個多月期間總共出動17個軍機架次。

川普總統1月上台後落實史上最大規模遣返行動的競選承諾，將近300名無證移民陸續被送到關達納摩灣。2月20日，177名委內瑞拉籍無證移民從關達納摩灣被遣送回國。

據統計，關達納摩灣拘留計畫上路的最初兩周期間，國土安全部只將一名無證客送回德州艾爾帕索(El Paso)。

上周前往關達納摩灣視查的兩名民主黨國會議員說，主管官員表示有健康狀況或行為問題的無證移民並不會被送到關達納摩灣。

五角大廈官員說，截至10日為止，依然拘留在關達納摩灣軍事基地的40名無證移民裡，有23人被列為對美國具有「高度威脅」(high threat)，其他17人則安置在「移民行動中心(Migrant Operations Center)。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)、憲法權利研究中心(Center for Constitutional Rights)等團體針對關達納摩灣拘留計畫對川普政府提出兩件訴訟，華府聯邦區域法院預計14日開庭。兩件訴訟總共代表13名無證客打官司，請求法官出手介入，以免被送到關達納摩灣，其中3名無證客獲得法官發布臨時禁止令，因此沒有被帶到關達納摩灣，但3人後來已都被直接遣返回委內瑞拉。