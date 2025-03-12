防惹火上身 愈來愈多大學在重大議題上禁聲

川普政府抽走對哥倫比亞大學的資助，為免惹火上身，愈來愈多大學在重要議題上也選擇不表態。圖為華盛頓大學2月間的反猶示威。（美聯社）

紐約時報 11日報導，一反幾年前，現今社會、政治出現爭議，大學熱烈發言的現象，目前愈來愈多大學碰到熱議議題，非但沒大聲參與，反而制定政策，保持沉默，畢竟堆在高等教育的政治壓力愈來愈高。

俄羅斯2022年進攻烏克蘭 ，當時哈佛大學校長形容該戰爭「愚蠢」、「可鄙」，在哈佛園(Harvard Yard)懸掛烏克蘭國旗。非裔佛洛依德遭一名白人警察以膝蓋跪壓頸部而死之後，康乃爾大學校長表示自己「感到惡心」；巴勒斯坦 好戰分子2023年10月7日恐怖攻擊以色列，密西根大學校長形容此舉為「哈瑪斯恐怖分子的駭人攻擊事件」。

只是過去一年，上述大學每一家都採取政策，限制對時事做官方聲明。

批評大學以進步派為正統的「異端學術界」(Heterodox Academy)組織11日發布新報告指出，148所大學到2024年底之前，已採取「機構中立」(institutional neutrality)政策，這種趨勢顯見各大學政治方面受到猛烈的批評。

密西根大學去年10月採取當前政策後，校董伯恩斯坦(Mark Bernstein)表示，校方要廣開門路，讓個別教職員的專業、才智、學者風範，能以自己的聲音啟迪密西根州、密西根社會，不受校方干涉。

伯恩斯坦表示，密西根大學有史以來，對動蕩事件如林肯、甘迺迪兩位總統遇刺、兩次世界大戰局勢，都克制而不發聲明，所以他認為，校方聲明只是最近現象，誤入歧途的冒進，反而背叛學校的公共使命。

大學採取此類政策同一時間，川普政府正積極懲罰他們，說他們就掃蕩反猶太言行做得不夠，還擁抱多元、平等、包容(DEI)政策。政府7日才宣布撤回4億元資金不給哥倫比亞大學，此舉釋出震撼波，搖動大學教育，政府還說正在挑其他大學開刀。

「異端學術界」研究部門主任阿諾德(Alex Arnold)指出，大約十年前「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動崛起，大學也大舉對時事熱門議題發表聲明，一些保守派人士為此早已悲嘆，認為已脫軌、太偏左派。