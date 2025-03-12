被捕挺巴哥大畢業生面臨遣返 「持綠卡者」權益遭質疑

哥倫比亞大學畢業生、巴勒斯坦裔社運人士哈利勒雖持有綠卡，卻仍遭移民局逮捕並面臨遣返。(路透)

哥倫比亞大學(Columbia University)畢業生、巴勒斯坦裔社運人士哈利 勒(Mahmoud Khalil)雖持有綠卡 ，具備合法永久居留權，卻仍遭移民 局逮捕並面臨遣返，引發人們質疑非美國公民的永久居留身分權益。

以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)的衝突升溫後，哥大等校園陸續發生支持巴勒斯坦人士的學運；哈利勒曾領導校園抗議群眾與哥大學校官員談判，他去年12月畢業於哥大國際事務學院(SIPA)。

哈利勒的律師表示，哈利勒與美國籍妻子8日返回大學公寓時被捕；哈利勒被捕後，數百名支持者10日聚集紐約，抗議當局逮捕他且可能將他驅逐出境。

一名聯邦法官10日禁止聯邦政府在12日於紐約召開的聽證會之前，遣返哈利勒。

華盛頓郵報分析，綠卡持有者在某些情況下會被驅逐出境，但律師表示，相較於撤銷簽證或臨時身分，驅逐綠卡持有者更為困難。

哥大法學院「移民權利診所」(Immigrants' Rights Clinic)主任、法學教授穆克吉(Elora Mukherjee)表示，若合法永久居民(持有綠卡者)被判重罪，或涉嫌詐騙移民福利，或在國外停留的時間過長，則可能會面臨遣返風險。

爾灣加大(UC Irvine)法學教授賴安妮(Annie Lai)表示，驅逐綠卡持有者的過程通常涉及移民法官的命令。

賴安妮說，「可能發生的情況是，某人被指控為可驅逐出境(deportable)，交由移民法官審理案件」，法官將決定「此人是否被列入可驅逐對象」。

賴安妮表示，這是綠卡持有者失去合法居留身分的最常見方式，此人有權在法庭上為自己辯護，並對法官裁決提出上訴。

「今日美國報」(USA Today)分析，綠卡持有者具備哪些權利。

持綠卡者可住在美國，但也有義務像其他人一樣遵守美國的法律，不得「做出任何可能導致依移民法被驅逐出境的行為」。

合法永久居民可在美國「從事有資格和選擇的任何合法工作」，但基於國家安全原則，禁止從事某些工作。

此外，綠卡持有者「受到美國、居住州和當地司法轄區的所有法律保障」。