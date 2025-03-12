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川普點燃全球鋼鐵市場烽火 各國群起圍堵中國過剩鋼品

編譯劉忠勇／綜合外電
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川普全面開徵鋼鐵關稅首要對付的即是中國。(路透)
川普全面開徵鋼鐵關稅首要對付的即是中國。(路透)

總統川普對進口鋼鐵全面祭出25%關稅，將於13日生效，而在全球各國，其他國家也紛紛加強對本國業者保護措施，圍堵自中國湧進的鋼品。

全球鋼鐵市場烽火四起，各國政府相繼採取措施阻擋鋼鐵進口。南韓與越南已築起貿易防線，歐盟則強化進口保護機制，拉丁美洲鋼鐵業者則爭取更多保護。這場貿易戰的主要目標予頭多指向中國，這個全球最大鋼鐵生產國去年出口量接近歷史新高。

然而，鋼鐵業者面臨的風險在於，川普的關稅政策可能加劇市場供應過剩，使鋼鐵廠和各國政府在需求疲弱之時承受更大壓力。

Kallanish Commodities分析師 Tomas Gutierrez說：「若美國設置貿易壁壘，部分鋼鐵將轉向其他市場，至少短期內是如此。」「會有更多鋼廠尋找替代市場。」

川普政府對所有進口鋼鋁課徵25%關稅的新政策13日正式生效，細節尚不明朗，但此次措施延續了川普第一任期內的貿易保護政策，不僅取消對多國的豁免，還擴大適用範圍，涵蓋更多產品類別。

這波貿易壁壘是自2015至2016年以來最全面的一次，勢必推升從汽車製造到基礎建設等產業的成本，進一步衝擊依賴鋼鐵的產業，甚至導致產業重組與就業流失。與以往針對特定國家或產品的關稅不同，此次政策採取全面性措施，影響範圍更廣，對全球主要貿易流向造成更大衝擊。

鋼鐵業者擔心，川普新關稅將使中國在內地區更多過剩供貨轉向全球市場，加劇原本已經低迷的產業困境。

歐洲鋼鐵業對此尤為憂心。歐洲鋼鐵協會（Eurofer）數據顯示，在川普第一任期實施鋼鐵關稅後，每三噸未能進入美國市場的鋼材中，就有兩噸流向歐洲，加重當地市場壓力。

中國過剩鋼品流竄亞洲

川普全面開徵鋼鐵關稅首要對付的即是中國。他主張，北京的鋼鐵產能過剩，導致產品湧入其他國家，而這些國家為了消化過剩鋼鐵，轉而增加對美國的出口。他特別點名巴西、墨西哥與阿根廷就是禍首。此外，川普也指責其他國家未能採取足夠措施遏制中國的鋼鐵產能過剩，導致美國市場承受更大壓力。

中國鋼鐵出口激增，已引發貿易夥伴抵制，如今各國擔憂會被迫進一步強化貿易保護措施。

越南與南韓是中國鋼鐵的兩大買家，也是主要出口國，已對熱軋鋼卷加徵關稅。熱軋鋼卷是全球鋼鐵市場的重要產品，國際貿易量極大。台灣10日也宣布對中國鋼鐵啟動反傾銷調查。

泰國鋼鐵業者也警告，當地市場將面臨更嚴峻挑戰。泰國金屬管材與冷軋鋼協會會長Petrung Maesincee表示，就算政府已對中國鋼品祭出反傾銷措施，但中國鋼品湧入市場，本地生產商經營環境會更加艱難。

他說：「另一個令人擔憂的問題是，對其他國家鋼品加徵關稅，可能促使不只是中國，連其他國家也將鋼品傾銷至泰國市場。」「我們已明顯看到來自越南的鋼鐵產品數量激增。」

據上海有色網估計，截至2月底，捲入反傾銷調查的中國鋼鐵累計已超過3000萬噸，占去年鋼鐵出口總量的1/4以上。

Kallanish分析師 Gutierrez表示，中國過去曾透過調整產品類型或開拓新市場來因應出口受限的情況，但如果這次無法成功轉移產能，將對國內鋼鐵業造成沉重打擊。他警告：「如果貿易限制加劇，最終恐怕會達到臨界點。」

根據中國冶金工業規劃研究院的數據，2024年全球新增的反傾銷調查案件已超過30起，該機構警告，出口環境可能進一步惡化。

中國鋼鐵業正面臨日益加劇的壓力，必須抑制過剩產能。在上周北京舉行的全國兩會上，決策官員承諾將削減鋼鐵和其他工業部門過剩產能，和近十年前中國官方推動所謂的供給側改革如出一轍。

銷美的鋼品中，以加拿大、墨西哥、巴西居首。(取材自彭博)
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