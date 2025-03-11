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川普向企業百大CEO講話：新關稅可能高於25%

編譯劉忠勇／綜合外電
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川普（左）11日改口說，他完全不認為美國有經濟衰退之虞。(路透)
川普（左）11日改口說，他完全不認為美國有經濟衰退之虞。(路透)

總統川普11日會見美國大企業執行長，除為他的關稅政策辯護外，還表示還可能進一步調高關稅。與會多位企業領袖眼睜睜看著自家公司股價因經濟衰退和通膨疑慮而重挫，市值大幅縮水。

商業圓桌會議（Business Roundtable）主辦的這場會議約有100位企業執行長出席，包括蘋果（Apple）、摩根大通（JPMorgan Chase）和沃爾瑪（Walmart）等美國大企業負責人。

美股11日延續跌勢，標普500指數今年來跌幅擴大至5.3%。由於川普在9日播出的訪談內容並未明確排除經濟衰退的可能性，標普500指數10日崩跌，創下今年來最大單日跌幅。

川普11日則改口，向記者澄清：「我完全不認為會有衰退。」

向企業領袖開講前，川普先向現場媒體捍衛自己關稅政策的立場，並向投資人保證，目前進場至終將帶來回報。

川普說，「這些關稅將為國家帶來大筆收入，可能還會進一步調高」。

川普在會中講話時，與會企業高層個個面無表情，會議只開放媒體一小段時間，當川普提到「現場有些人我不喜歡」時，傳出零星笑聲。

知情人士透露，在隨後不對媒體開放的談話中，川普向企業領袖承諾，將加快環評審批流程，在美國生產的企業，稅率將降至15%。

知情人士還指出，川普提到，市場在數周前「可能過熱」，並透露大陸國家主席習近平對美方新關稅政策「並不開心」。

川普 關稅 摩根大通

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