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國務院凍結經費 上千海外計畫學者遭斷薪

編譯潘勛／綜合報導
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由於國務院凍結經費，許多援外項目停擺。圖為在波蘭為烏克蘭難民兒童設立的學校。(路透)
由於國務院凍結經費，許多援外項目停擺。圖為在波蘭為烏克蘭難民兒童設立的學校。(路透)

因為白宮大砍政府開支，政府數十機構受到影響，國務院設立已久的「傅爾布萊特」(Fulbright)學者計畫也遭波及，世界許多學者的獎金、酬勞突然被終止，要等官方審核他們的活動、事跡、成果。

美聯社報導，例如獲得傅爾布萊特補助款的雷伊(Aubrey Lay)，美國政府說付三個月酬勞給他，要他到愛沙尼亞的烏克蘭難民營學校當教學助理，結果他只收到一個星期的薪酬，也沒人提到剩下來的獎助金什麼時候才看得到。

聯邦政府接下來數周、數月面臨更劇烈變動。川普總統已指示各部會提出計畫，要更廣泛裁員，很可能導致提供關鍵服務的政府機構活動減少。

傅爾布萊特計畫資金凍結，已在數千名學者之間造成恐慌，他們所處地區在母國以外，對自己專案的未來，還有日子要過下去的錢，都不清楚。

「美國國際教育工作者協會」(NAFSA)表示，國務院2月暫時凍結開支，要審核部方的項目、活動，包括傅爾布萊特、吉爾曼(Gilman)及關鍵語言(Critical Language)等國際獎學金。

自從官員們啟動暫停行動以來，一些學者、倡議團體均表示，該給人的補貼金流均已枯竭，美國官方也斷了音訊，沒提是否生變。美聯社詢問資金被凍結一事，國務院並未立即回應。

雷伊認為，美方官員沒有聯絡讓他陷入麻煩，也不知教學計畫的前途；他的祖母數十年前也加入傅爾布萊特計畫。該計畫成立於1946年，成為美國政府從事跨文化投入的旗艦項目。對他而言，最糟糕的事莫過假如自己被迫提早離開，學生們會怎麼想。

雷伊表示，這批烏克蘭難民學生的生活一直變動、充滿不確定，自己可不希望替他們再添變數，一想到就覺得難受。

雷伊表示，自己再撐一個月還行，但就他所知，沒人曉得接下來會怎樣，自己每次問別人，對方也不曉得發生什麼事，跟他一樣陷入困惑。

傅爾布萊特協會(Fulbright Association)表示，處境跟雷伊一樣的人有數千個；資金中斷，影響到1萬2500多名美國學生、年輕人及專業人士，他們目前人在海外，或者已安排好，接下來六個月要參與國務院的種種計畫。

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