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哥大挺巴學生被捕 川普：接下來還會逮捕更多人

記者陳熙文／華盛頓報導
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移民和海關執法局(ICE)人員在哥大學生公寓內逮捕領導校園示威的巴勒斯坦裔研究生哈利勒，圖為哈利勒去年4月在校園就以巴衝突對媒體發表意見。(路透)
移民和海關執法局(ICE)人員在哥大學生公寓內逮捕領導校園示威的巴勒斯坦裔研究生哈利勒，圖為哈利勒去年4月在校園就以巴衝突對媒體發表意見。(路透)

川普總統10日指出，哥大畢業生、巴勒斯坦裔社運人士哈利勒(Mahmoud Khalil)在哥倫比亞大學學校公寓被逮捕；川普指控該哈利勒支持巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯(Hamas)，並表示，川普政府不會容忍任何反猶太主義、反美國的活動，指「接下來還會逮更多人」。

哈瑪斯2023年10月7日攻擊以色列後，包括哥大在內的美國多所大學院校，爆發反對以軍出兵加薩走廊(Gaza Strip)的大規模學生抗爭，這些示威抗議引發反猶太主義(anti-Semitism)的指控。

川普日前在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，將不核撥聯邦補助款給任何放任非法抗爭的學院、學校或大學，並指出，任何煽動鬧事者將一律監禁，或永久驅逐回原籍國；至於美國學生則會被開除，情節嚴重者更會被依法逮捕。

川普政府日前指控哥大未妥善保護猶太學生，並刪除撥給哥倫比亞大學4億美元的聯邦補助款。川普10日再於真實社群上表示，聯邦移民及海關執法局(ICE)逮捕並拘留大學生哈利勒。

據了解，哈利勒被視為是哥倫比亞大學校園抗議活動的領導人之一；哈利勒去年12月自哥大畢業，8日晚間，他在距離校園僅幾個街區的學校公寓內，遭到ICE探員突襲並拘捕，然後被送往路易斯安納州的移民監獄。

川普指控哈利勒為激進、支持哈瑪斯的國際學生；川普說，這是接下來還會逮更多人(the first arrest of many to come)。

川普表示，他們掌握包括哥倫比亞大學和美國其他大學的學生曾參與支持恐怖分子、反猶太主義和反美國的活動；川普說，這是川普政府不會容忍的。

川普說，抗議學生中很多人根本不是學生，而是被雇用的煽動者；川普表示，他們會找到，並逮捕、驅逐這些恐怖分子的同情者，讓他們永遠無法回到美國。

川普說，如果有人支持恐怖主義，包括支持殺害無辜的男人、女人和小孩，那個人就不符合美國的國家和外交政策的利益，也不被美國所歡迎。他還說，政府希望美國所有大學院校都能遵守規定。

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