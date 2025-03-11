魯比歐宣布 取消國際開發總署83%援外計畫

國際開發總署遭裁撤後，雇員持抗議標語，要求保留該署的援外業務。(路透)

國務卿魯比歐 (Marco Rubio)10日宣布，川普 政府正式將美國國際開發總署(USAID)83%的對外援助計畫取消。這比美國國務院 2月表示有意刪砍的比率要小。他與國會磋商後，將把剩下的海外援助業務撥回國務院，由國務院人員繼續執行。

川普總統1月簽署行政命令，要求暫時凍結所有美國對外援助，好讓他的執政團隊有時間檢討美國的海外支出，以剔除不符合他「美國優先」政策的計畫。

魯比歐10日在社群媒體平台X發文表示：「經過六星期檢視，我們目前正式將USAID的83%計畫取消。」

他解釋說：「如今取消的這5200份合約，以不符合(且在一些情況下甚至傷害)美國核心國家利益的方式，來花費數以百億計美元。」

已經成立60年的美國國際開發總署，負責在世界各地撥發美國政府的人道援助，在約120個國家有衛生或急難計畫，總計約有6200個項目。

美聯社報導，根據美國國際開發署發給工作人員的電子郵件顯示，川普政府周一在USAID分拆的最後一步，要求該署海外工作人員，如果他們願意的話，可以在政府的安排下返回美國，但要4月6日之前回覆。工作人員表示，截止日期讓他們沒有足夠的時間讓孩子們退學、出售房屋或終止租約；對許多人來說，在離開美國多年後要找到住處，也是一大難題。

川普和他的盟友曾指稱，美國政府的對外援助是浪費錢，且不符合美國利益。但援助團體表示，這些援助大多以促進外國情勢穩定及衛生的方式，來支持美國利益。

負責監督USAID的美國國務院2月26日宣布，有意將這個機關92%的計畫資金刪除，並指認要砍的補助項目達5800項。

魯比歐10日貼文還特別感謝美國科技業億萬富豪馬斯克(Elon Musk)帶領的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)。這個川普新創的部門是要想辦法大砍聯邦部會的支出與雇員。