川普推動廢除晶片法 國會共和黨人意興闌珊：短期沒計畫廢

川普4日呼籲廢除晶片與科學法(CHIPS and Science Act)，國會共和黨高層表示，川普自己要談廢除晶片法、資金挪往減債，但他們目前沒計畫在短期內廢止晶片法。(路透)

川普 4日在參、眾兩院聯席會議演講上，呼籲眾院議長強生廢除2022年兩黨通過的晶片與科學法(CHIPS and Science Act)，強生當時雖然站起來鼓掌，但5日其他共和黨 人對川普的提議，反應要冰冷得多；三位參院 共和黨幕僚明確表示，該黨沒這個時間或胃口去廢除該法條。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普在演講時向指出，台積電最近宣布要向美國投資，再對民主黨人擺手說，民主黨提的晶片法爛透了，「我們投資了數千億元，什麼成果都沒有」，對外國晶片業者重要的是他們不想付關稅。

國會共和黨高層表示，川普事先沒提個醒，說自己要談廢除晶片法、資金挪往減債或其他事項，而他們目前沒計畫在短期內廢止晶片法。

晶片法得獲國會兩黨支持而通過，撥2800億元支持在美生產半導體、晶片，同時支持研發。商務部所轄「國家標準及科技研究院」指出，該法資金已撥發給20多個州進行專案。

參院多數黨領袖熊恩(John Thune)表示，不曉得川普一直抱怨晶片法的什麼；川普的說法究竟是什麼意思，容有疑問，但肯定有些方法，參院應該能做，而取消晶片法目前受到的開支限制。

川普與一些保守派人士一直批評晶片法為提供補貼給財力雄厚公司；川普認為關稅是更強而有的手段，讓半導體公司來美國設廠。

強生5日表示，為肆應晶片法，共和黨有些事必需做，指的是關切拜登政府執行晶片法的方式。他另表示共和黨人應靜候川普的預算法案，看看他打算如何處理晶片法，再做任何決定。

只是支持晶片法的共和黨聯邦參議員們，對川普4日演講談到晶片法，可謂吃了一驚。

領銜支持晶片法的共和黨聯邦參議員楊恩(Todd Young)表示，自己必須承認很是驚訝，因為川普的發言，似乎與他提名的內閣人選公開、私下給他的保證，兩者之間有衝突，這會影響他對內閣人選的同意與否。

晶片法過關時獲17位參院共和黨人支持，只是有些支持者現已不再是聯邦參議員；但是在眾院只有一名共和黨人投票支持，且那人現已去世。