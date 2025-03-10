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哥大挺巴研究生在學生公寓被捕 綠卡遭吊銷

記者許君達／紐約報導
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哥大巴勒斯坦裔運動人士哈利勒遭移民執法部門逮捕，當局稱已撤銷他的綠卡。(網路新聞稿提供)
哥大巴勒斯坦裔運動人士哈利勒遭移民執法部門逮捕，當局稱已撤銷他的綠卡。(網路新聞稿提供)

川普政府針對大學校園內挺巴抗議活動的打擊繼續升級，繼7日宣布取消哥倫比亞大學4億元聯邦資助後，8日晚間再出動移民和海關管理局(ICE)執法人員在哥大學生公寓內逮捕了巴勒斯坦裔研究生哈利勒(Mahmoud Khalil)，並稱「已吊銷他的綠卡」。

根據美聯社援引哈利勒律師格里爾(Amy Greer)的說法，ICE探員8日晚間進入哈利勒居住的哥大公寓將其拘捕，並告知律師稱「他們正在執行國務院撤銷哈利勒學生簽證的命令」。而當律師告知他們「哈利勒已畢業且擁有綠卡」後，執法人員則稱他們「也將撤銷他的綠卡」。

移民和海關管理局(ICE)執法人員在哥大學生公寓內逮捕領導校園示威的巴勒斯坦裔研...
移民和海關管理局(ICE)執法人員在哥大學生公寓內逮捕領導校園示威的巴勒斯坦裔研究生哈利勒(中)，圖為哈利勒去年6月在校園就以巴衝突對媒體發表意見。(路透)

聯邦探員威脅哈利勒懷孕妻子

社群平台上公開的一份未署名的哈利勒事件新聞稿，也證實了格里爾的說法。新聞稿稱，8日晚8時30分左右，聯邦探員在未表明身分的情況下強行進入哈利勒的居所，並威脅他身為美國公民且已懷孕八個月的妻子，稱「如果她選擇留在丈夫身邊，他們也會將她一起逮捕」。而當妻子出示了哈利勒的綠卡後，「一名探員顯然感到困惑，並向上級報告了這一情況」，但不久後，探員收到指令，稱「國務院『也已經撤銷了這張綠卡』」。而在哈利勒的律師事後要求當局出示逮捕令時，被掛掉了電話。

這則新聞稿由一個名為「作家反對加薩戰爭」的X帳號轉發，新聞稿上沒有透露發布者的身分，但留下了一個防止被追蹤的proton加密電郵以接收外界的聯絡。

格里爾在受訪時表示，目前暫時無法知悉哈利勒被捕的詳細原因和細節，但她強調，這顯然是一次升級行動，表明聯邦當局正在兌現他們此前針對特定人群的威脅。新聞稿則稱，針對哈利勒的抓捕與正常的移民執法程序嚴重相悖，但並未給出更詳細的說明。

校方拒絕透露是否收逮捕令

據美聯社報導，哥大拒絕透露校方是否收到過針對哈利勒的逮捕令。在9日發布的聲明中，哥大強調聯邦執法部門必須持有司法授權才能進入校園和學校所屬的建築。但哈利勒事件新聞稿則說，哥大近期曾發布指南，建議教職員工「不要干涉」聯邦執法人員，新聞稿指責哥大的沉默和默許是導致哈利勒事件發生的原因。

據報導，哈利勒長期以來都是哥大挺巴學運的活躍人士。去年春季校內發生占領運動時，他被選為代表，多次與校方談判。去年9月新學期開始後，他在接受美聯社採訪時仍表示，只要校方政策不變，抗議就不會停止。

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