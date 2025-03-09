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川普稱台積電魏哲家是美政府給世界的訊息「美國製造、沒有關稅」

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普在福斯新聞網9日播出的訪問中呼籲企業赴美設廠， 他說「美國製造、沒有關稅」。圖為台積電董事長魏哲家(右)7日在白宮宣布對美投資設廠。(路透)
美國總統川普在福斯新聞網9日播出的訪問中呼籲企業赴美設廠， 他說「美國製造、沒有關稅」。圖為台積電董事長魏哲家(右)7日在白宮宣布對美投資設廠。(路透)

美國總統川普接受福斯新聞（Fox News）節目訪問於當地9日播出，再度稱台積電是「世界上最大、最強的晶片製造商」，並提到台積電總裁魏哲家到橢圓辦公室簽署擴大對美國投資，回應主持人這就是川普政府給世界的訊息：美國製造、沒有關稅。

川普表示，「現在一切都被奪走了，美國不再造船了」，而川普政府正在積極吸引投資。

川普先是提到法國達飛海運集團公司（CMA CGM）將在美國投資200億美元，接著說諸如日本本田（Honda）和豐田汽車（Toyota）也陸續前來美國。

川普說：「看看現在發生的事，現在世界上最大最強的晶片製造商，魏哲家先生，計畫投資2000億美元在美國設廠製造晶片。」

此時，節目主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）問川普：「所以這是你釋出的訊息嗎？在美國這裡建造？」

川普正面回覆：「在美國製造，在這裡不會課徵關稅。」

魏哲家3日與川普在白宮會晤，宣布在現有對美國的650億美元投資之外，再加碼1000億美元，計畫增建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1個研發中心。

https://www.youtube.com/watch?v=11H9NzOmmG0

川普 魏哲家 台積電

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