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上學後爸爸不見了 密西根男持工作證住美30年仍被ICE逮捕

編譯俞仲慈／綜合報導
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一名住在美國逾30年的墨裔男子，開車送兒子上學時，在校門口外遭ICE探員逮捕。圖為校門口。(截自谷歌地圖)
一名住在美國逾30年的墨裔男子，開車送兒子上學時，在校門口外遭ICE探員逮捕。圖為校門口。(截自谷歌地圖)

密西根州一名墨西哥裔男子日前開車送罹患自閉症的兒子上學，不料正要駕車返家時，在校門口外遭到移民及海關執法局(ICE)探員逮捕，由於該名男子定居美國超過30年，創辦一間繪畫藝術坊，而且沒有任何犯罪前科，逮捕行動引發議論。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，55歲墨西哥裔移民男子海米斯(Jose Guadalupe Jaimes)本月5日早上開車送亞斯伯格症八年級兒子前往翠登市(Trenton)亞瑟中學(Arthur Middle School)上學，正準備掉頭返家時，突然被三輛警車包圍，隨即被持槍的ICE幹員逮捕並羈押在聖克萊郡(St. Clair County)監獄。

資料顯示，海米斯定居美國已經30年，從未有過犯罪前科，多年前創辦繪畫工作坊Lupes Pro Painting，養活妻子與五名子女。家屬宣稱海米斯擁有合法的工作證與居留權，不過ICE認為海米斯「早在2014年就被移民法官下令驅逐出境」並指控他是「來自墨西哥的非法移民」。 

遠在田納西州塔斯庫勒姆大學(Tusculum University)就讀三年級的長子赫克托(Hector)得知父親被捕，立刻開車八小時趕回密西根家中向媒體喊冤：「我們只希望他回家，他總是面帶微笑，他是一個顧家的人，他總是想要給孩子一切，也是他年輕時從未擁有過的東西。」

由於川普總統上任後授予ICE執法人員可以在學校、醫院和教堂等敏感地點逮捕非法移民，因此海米斯在校外被捕，引發社區居民高度不安，密西根州民主黨籍聯邦參議員卡米萊里(Darrin Camilleri)非常不滿：「最令人憤怒的是，家屬表示傑米斯有工作證與身分可以合法定居美國。」並痛批：「我們的學校、宗教場所等竟變成拆散家庭的場所，在全國傳播恐懼，這是一種道德敗壞。」

ICE發言人堅持：「ICE尊重所有人的權利與公民自由，但凡所有違反移民法的外籍人士，無論其國籍，都可能遭到逮捕、拘留，如果最終裁定驅逐出境，就會將被驅離出美國。」顯示海米斯勢必接受聯邦移民法庭審理後，才能確定其合法身分。

非法移民 ICE 墨西哥

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