拜登時期學貸豁免資格 將遭限縮

總統川普 7日簽署行政命令，下令修改聯邦公共服務貸款 減免計畫(Public Service Loan Forgiveness program，PSLF)，目的是收緊學生貸款程序，此舉將會影響數以十萬計的學貸借款人，他們聲稱會提出法律訴訟。

PSLF計畫是國會於2007年制定，目的減輕從事公共服務職業民眾的學生債務負擔。根據該計畫，政府工作人員、護士、消防員及某些非營利組織的員工，在按時償還學貸十年後，有資格全額取消聯邦學生貸款債務。

川普這次修改PSLF是行動的第一步，在某些非營利組織工作的人，將無法再獲得學貸減免。白宮指責這些組織，有部分牽涉非法移民 或外國恐怖組織，因此其員工不應享受優待。

川普的行政命令規定，「受雇於其活動具有重大非法目的之組織人員，沒有資格獲得公共服務貸款減免」。

川普簽署行政命令後，站在他身旁的白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)表示，這項行政命令將改變從事「不當活動」的某些員工的PSLF資格。

該命令要求教育部長起草新的法規，修改「公共服務」的定義，以排除「從事具有重大非法目的的活動」的組織。據此，展開公益、衛生、教育等非官方組織的員工不受影響，但協助非法移民等組織的員工將成為目標。

多年來，PSLF計畫管理不善已為人詬病，在前朝拜登執政期間更加惡化，教育部批准向100多萬PSLF借款人提供數十億元全額取消，川普競選前已聲言予以改變。

但反對者表示，教育部管理的PSLF ，其資格條件由國會制定，根據憲法，只能透過國會以修正案或新法律的方式作出實質修改，川普不能僅憑一項行政命令就改變規定。

全國學生法律辯護網主席阿蒙特(Aaron Ament)批評川普政府，變相讓辛勤工作的民眾，因為雇主的政治觀點而受到威脅，是公然違反「憲法第一修正案」，不排除採取法律挑戰行動。