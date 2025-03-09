我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

拜登時期學貸豁免資格 將遭限縮

編譯盧炯燊／綜合報導

總統川普7日簽署行政命令，下令修改聯邦公共服務貸款減免計畫(Public Service Loan Forgiveness program，PSLF)，目的是收緊學生貸款程序，此舉將會影響數以十萬計的學貸借款人，他們聲稱會提出法律訴訟。

PSLF計畫是國會於2007年制定，目的減輕從事公共服務職業民眾的學生債務負擔。根據該計畫，政府工作人員、護士、消防員及某些非營利組織的員工，在按時償還學貸十年後，有資格全額取消聯邦學生貸款債務。

川普這次修改PSLF是行動的第一步，在某些非營利組織工作的人，將無法再獲得學貸減免。白宮指責這些組織，有部分牽涉非法移民或外國恐怖組織，因此其員工不應享受優待。

川普的行政命令規定，「受雇於其活動具有重大非法目的之組織人員，沒有資格獲得公共服務貸款減免」。

川普簽署行政命令後，站在他身旁的白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)表示，這項行政命令將改變從事「不當活動」的某些員工的PSLF資格。

該命令要求教育部長起草新的法規，修改「公共服務」的定義，以排除「從事具有重大非法目的的活動」的組織。據此，展開公益、衛生、教育等非官方組織的員工不受影響，但協助非法移民等組織的員工將成為目標。

多年來，PSLF計畫管理不善已為人詬病，在前朝拜登執政期間更加惡化，教育部批准向100多萬PSLF借款人提供數十億元全額取消，川普競選前已聲言予以改變。

但反對者表示，教育部管理的PSLF ，其資格條件由國會制定，根據憲法，只能透過國會以修正案或新法律的方式作出實質修改，川普不能僅憑一項行政命令就改變規定。

全國學生法律辯護網主席阿蒙特(Aaron Ament)批評川普政府，變相讓辛勤工作的民眾，因為雇主的政治觀點而受到威脅，是公然違反「憲法第一修正案」，不排除採取法律挑戰行動。

川普 貸款 非法移民

上一則

美國務院批中國曲解聯大2758號決議 戳破孤立台灣意圖

下一則

社安金追加款項通過 逾百萬退休公務員平均領6710元

延伸閱讀

嫌北約成員國防支出太低 美國退出未來歐洲軍演

嫌北約成員國防支出太低 美國退出未來歐洲軍演
川普態度更閃爍 對台海政策成謎局 AXIOS評論：他只在乎美國利益

川普態度更閃爍 對台海政策成謎局 AXIOS評論：他只在乎美國利益
傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了
想廢日光節約時間 川普也為難 決定權在國會非總統

想廢日光節約時間 川普也為難 決定權在國會非總統

熱門新聞

川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
川普總統可能對阿富汗和巴基斯坦發布旅行禁令，禁止其公民入境美國。示意圖，圖為甘迺迪機場。(美聯社)

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

2025-03-05 21:00
國防部長塞格斯5日接受福斯新聞網的訪問。(美聯社)

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

2025-03-06 04:48
白宮國家安全顧問沃茲。(歐新社)

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

2025-03-01 11:51
美國總統川普2月28日在白宮南草坪與記者對話。（路透）

傳川普政府開出1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

2025-03-01 22:10

超人氣

更多 >
博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合

博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷
WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大
美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年