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85移民法庭員工接受優退 積壓案件恐更惡化

編譯潘勛／綜合報導
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近百名包括移民法官在內的法庭工作人員接受優退，將使移民案件積壓更為嚴重。圖為芝加哥移民法庭外面大排長龍。(美聯社)
近百名包括移民法官在內的法庭工作人員接受優退，將使移民案件積壓更為嚴重。圖為芝加哥移民法庭外面大排長龍。(美聯社)

包括18名法官在內的85名司法部移民審查執行辦公室」(Executive Office for Immigration Review)員工已接受川普政府提供的優離優退方案；工會估計這些人一年可處理2萬5000件案子，他們接受優離優退，將使得積壓逾370萬移民案件更加惡化。

紐約時報7日報導，辦公室消息人士指出，除了這85名員工，川普政府更早開除另29人，其中有辦公室的領導們。川普就職時，該辦公室有約有700多名移民法官，其中約40人已被開除或同意離職。

這些法官隸屬司法部所轄的行政法院系統而非一般法院，專責審理庇護申請，有權把人驅離美國。川普競選時還保證要聘請更多移民法官，來解決積壓愈來愈多的申請案；因為積壓案件太多，申請案可能一審多年。

川普想方設法遞解數百萬移民，移民法官流失，可能損害遞解行動，原因在審理移民申請出現延遲，才助長無證移民居住在美國、等候其案件判決結果的人數大增。

國際專業及技術工程師聯盟(International Federation of Professional & Technical Engineers)總裁畢格斯(Matthew Biggs)表示，川普競選時保證要增加遞解人數，但他當上總統，政府的政策實際上減少移民法官人數、主持驅離聽證會的司法團隊數目。司法部對此事並未立即置評。

平均而言，每位移民法官一年審理500到700件庇護申請案。雪城大學(Syracuse University)統計數據指出，移民法院目前積壓的這類案件數目超過370萬。

移民系統吃緊已有數十年，案件積壓則是附帶現象。因為申請庇護的人出庭前可能等待數年，許多人已在全國社區落地生根，成家立業。畢格斯表示，移民法官要有專業知識、司法經驗，因此很難取代，每名新法官至少要一年來招募、聘用、訓練以及查核背景。

近百名包括移民法官在內的法庭工作人員接受優退，將使移民案件積壓更為嚴重。圖為移民...
近百名包括移民法官在內的法庭工作人員接受優退，將使移民案件積壓更為嚴重。圖為移民準備進入邁阿密移民法庭。(美聯社)

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