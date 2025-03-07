企業摸不透「朝令夕改」關稅 投資喊停威脅經濟成長

川普總統對墨西哥、加拿大進口產品的關稅政策反覆無常，將威脅投資及經濟成長。(美聯社)

在宣布徵收加拿大、墨西哥所有進口產品25%關稅 的兩天後，川普 總統6日又宣布將暫停部分關稅一個月；類似的情況也發生在汽車關稅上，5日他稱暫免兩國的汽車零部件關稅30天。其關稅政策反覆無常，許多企業表示難以了解最新情況，這將威脅投資及經濟成長。

美聯社報導，人體工學椅公司The Edge Desk的創始人兼執行長羅森堡(Marc Rosenberg)表示，該公司正準備推出新款式，預計最貴的一款售價將超過1000元，但無法確定售價，因為川普4日將中國進口產品從10%提高到20%，而羅森堡不確定關稅實際上會是多少。他表示這種混亂使得今年的計畫變得非常困難，只能不情願地減少進貨量。

芝加哥石材供應商GI Stone總裁丹達穆迪(Sandya Dandamudi)則說建商必須重新考慮計畫，大廈和飯店等商業項目的開發商會提前兩年做好預算，因此他們不會考慮到新關稅，「這些預算都浪費掉了。」

Foley & Lardner律師事務所的貿易律師胡西西安(Gregory Husisian)表示，他接觸的多家企業都說不會進行任何投資，直到情況穩定為止；至少川普第一個任期時「還知道基本規則是什麼」。

維吉尼亞州 民主黨聯邦眾議員貝耶(Don Beyer)直批，「川普正在整個北美大陸上亂搞，這很愚蠢、必須停止。如今有些企業甚至不知道他們交易的商品是否受關稅影響，川普在貿易方面所做的一切，似乎都是為了製造混亂和不確定性。」

川普在第一任期發動貿易戰後，美國企業投資在2019年底減弱，迫使聯準會在下半年三次降息以提供一些經濟刺激。如今，他向加墨徵收關稅，實際上破壞了他2020年親自談判達成的美墨加協議(USMCA)；達特茅斯大學(Dartmouth)經濟學者歐文(Douglas Irwin)便說，「如果總統可以單方面違反過去的貿易協定、徵收關稅又不經任何審查，那協定毫無意義。」