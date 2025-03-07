市場疲於應付…關稅讓步難救美股 那指陷修正區 道指跌420點

受貿易戰開打影響，美股三大指數6日全都收跌，即使川普總統宣布暫緩對加墨兩國開徵關稅，仍救不了市場的信心。（路透）

對貿易政策朝令夕改疲於應付，加上關稅 政策造成的不確定性，美股 6日暴跌，那斯達克綜合指數(Nasdaq composite，那指)陷入修正區，道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average，道瓊指數)收黑下跌420點，美股重要指數全都下跌；另外，商務部6日公布的新數據顯示，美國的貿易逆差再創新高。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，白宮 對川普總統爭議關稅政策的最新讓步，未能平息投資人的恐慌。

道瓊指數盤中低點下跌逾600點，收盤下跌427.51點，或0.99%，收4萬2579.08點。

史坦普500指數(S&P 500)下跌104.11點，或1.78%，收5738.52點。

那指下跌483.48點，或2.61%，收1萬8069.26點，陷入修正區，即該指數從近期高點下跌逾10%。

費城半導體指數(SOX)重挫212.95點，或4.53%，收4487.85點。

美股6日大跌正值美國對加拿大、墨西哥和中國進口商品實施新關稅後，撼動金融市場；加拿大和中國都回以報復性徵稅，墨西哥預計9日公布相關措施。

那指本周迄今已下跌逾4%，道指和S&P 500分別下跌約2.9%和3.6%；三大指數都陷入2024年9月以來最糟糕的一周。

白宮宣布對銷售符合美墨加協定(US-Mexico-Canada Agreement，USMCA)的汽車製造商暫停徵收關稅一個月後，5日刺激美股反彈；這讓投資人看到希望，盼關稅進一步減少，減輕對美國經濟的衝擊。

川普6日宣布，更多依據美墨加協定製造的加墨商品將獲得一個月的稅收展延，但隨著政策不確定性湧現，此消息並未在市場上產生與5日相同的漲勢。

財政部長貝森特(Scott Bessent)6日主張徵收關稅後，華爾街的擔憂加劇，投資人質疑白宮願意在多大程度上，就爭議政策做出長期妥協，而投資人似乎對官員近日的連串聲明和關稅變化感到疲乏。

貝森特在紐約經濟俱樂部(Economic Club of New York)的活動上表示：「若另一國的做法傷害美國經濟與人民，美國將做出回應，這是美國優先的貿易政策。」

商務部6日公布的經濟分析局數據顯示，1月美國進口額較前月大增10%，使貿易逆差飆上有紀錄以來新高，反映川普掀起的關稅疑慮猛烈升溫。

官方數據顯示，1月美國進口額較去年12月增加10%或366億元，至4012億元；出口額則僅增加33億元或成長1.2%，至2698億元。