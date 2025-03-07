撤銷24萬在美烏克蘭難民合法身分？白宮：未最後決定

報導指出，川普有意取消24萬在美的烏克蘭難民身分。圖為烏克蘭難民攜帶全部家當到德國。(路透)

川普政府計畫撤銷約24萬名烏克蘭 難民的臨時合法身分，恐將使他們面臨快速遣返 。知情官員透露，這項政策最快將於4月生效，顯示川普政府對拜登時期移民 政策的重大逆轉；但白宮則稱，這項政策尚未最後決定。

路透6日報導，知情人士指出，取消烏克蘭難民保護的決策，早在川普與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)交惡之前便已經啟動，目標是取消拜登政府提供的180萬名移民的人道臨時入境許可(parole)。

國土安全部(DHS)發言人麥勞夫林(Tricia McLaughlin)表示，目前尚無官方公告，白宮與烏克蘭大使館也未回應媒體置評請求。川普政府於1月20日簽署行政命令，要求國土安全部終止所有類別的臨時入境計畫。知情官員透露，除烏克蘭人外，政府也計畫本月內撤銷約53萬名來自古巴、海地、尼加拉瓜及委內瑞拉移民的入境許可。

根據路透取得的美國移民與海關執法局(ICE)內部郵件，人道入境許可遭到撤銷的移民將可能進入快速遣返程序。非法入境者通常可在入境後兩年內被加速遣返，而持有人道入境許可但未正式「獲准入境」的移民，則沒有時間限制，可隨時面臨遣返。