川普政府逮捕政策將變 不限有前科無證客 轉向親子家庭

川普政府逮捕無證移民政策改變，將不限於抓捕有犯罪紀錄的無證客和家庭。圖為移民局探員逮捕無證移民的資料照片。(路透)

川普 政府改變逮捕無證移民 的政策，不限於有犯罪前科的無證移民，並將目標轉向親子家庭。

國家廣播公司新聞網(NBC)引述三名知情人士說法報導，移民官員正計畫開展一項新行動，逮捕有孩子的移民家庭，作為全國性打擊行動的一環。

消息人士指出，這項行動將針對與成人一同入境美國並收到驅逐令的成人和未成年幼童；這些親子家庭落網後，會先遭拘留再遣送。

知情人士補充，另有一項尋找無伴兒少的單獨行動，這些對象通常在移民法庭審理日期未訂的情況下獲釋，而聯邦移民及海關執法局(ICE )的律師正積極申請入宅搜索及逮捕令。

2024年總統大選期間，當時的共和黨總統候選人川普與「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)表示，大規模驅逐計畫最初將聚焦有前科的移民，但新的全國行動計畫顯示，許多被鎖定的家庭和幼童沒有犯罪紀錄。

NBC報導，川普政府另與私營監獄公司合作，恢復前朝關閉的家庭拘留中心。

私營監獄組織「Core Civic」5日表示，將重啟德州迪利鎮(Dilley)可容納2400人的家庭拘留中心。

2014年以來，前總統歐巴馬、川普和拜登政府都試圖阻止家庭無伴兒少越境入美。

歐巴馬和川普第一任內讓ICE在親子家庭越境入美後，關押在拘留中心，直到移民庭審日期確定後才放人。

川普2018年曾頒布「零容忍」政策，積極阻止移民家庭來美，此政策在美墨邊境拆散5000多個家庭；該政策招致批評後，零容忍政策逆轉。

拜登2021年就任後，推動將以家庭為單位越境的移民納入快速驅逐程序，並要求戶主在全家被驅逐出境前佩戴電子腳鐐；ICE前官員表示，由於該計畫成本高，僅在部分城市實施。

另據一項歷史悠久的聯邦法院和解協定，與父母一起被關押的未成年人，不能被ICE拘留超過20天。