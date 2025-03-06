我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek破解率100% R1上市2天被破解 曝衍生效應

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

聚焦政策、俄烏戰爭…川普國會演說「5重點」一次看

編譯潘勛、記者陳熙文／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統4日晚在眾院發表國會兩院聯席演說，事後民調顯示反應不錯。(美聯社)
川普總統4日晚在眾院發表國會兩院聯席演說，事後民調顯示反應不錯。(美聯社)

川普總統就任六周以來，施政主要在烏克蘭及經濟兩方面，他4日對參眾兩院聯席會議發表第二任期第一次演說，其內容可歸結為五點：以譏諷語氣為政策巨變辯護、對烏克蘭姿態稍微放軟、宣揚強硬對付移民、捍衛開徵關稅，以及把幾項棘手問題歸罪給前任總統拜登

國會山莊報(The Hill)5日報導，川普宣稱廣大民意支持他，「民眾授權給我們做大膽且深遠的變革」，近100分鐘演講中以嘲諷語氣對付民主黨，提到自己禁止非法移民、行政命令對付「覺醒主義」、億萬富豪馬斯克與他都對他形容的華府官僚「沼澤」發起進攻。川普以「美國史上最爛總統」來形容拜登，並再度使用「寶嘉康蒂」(Pocahontas)這個綽號稱呼主張續支持烏克蘭的聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)。

提到烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)時，川普的語氣比上周減少敵意，但仍不清楚他對俄烏戰爭前景有何看法。他提到自己4日稍早收到澤倫斯基來信，訊息「很重要」，烏國有意求和，簽下美方要求的礦產協議，他歡迎澤倫斯基可隨時來簽協議，但烏克蘭方面則稱澤倫斯基只是發文，沒有致函。

川普演說時大力側重打擊非法移民，他發言時獲最響亮喝彩的一次，在談到有人向他主張，要大量減少非法移民，必須通過重要移民法而為之，「結果證明我們要的只是一位新總統」。

最啟人深思的一點，在川普捍衛自己的關稅舉措，結果連國會共和黨人都對他回應冷淡；川普對關稅的立論，數次顯得游移不定，先是說關稅有其必要，停止美國再被其他國家占便宜，還可以協助美國農民不受外國競爭，提高國家財政收入；他表示關稅會造成一些「紛亂」，但不會多大，大家認為可以接受。

華爾街日報(WSJ)報導，川普國會演說最重要的第五點，在談到自己政府面臨最複雜的問題，包括通膨、蛋價高漲以及俄烏戰爭，全怪罪前任總統拜登，整場演講中至少提到拜登16次。他表示自己由拜登政府繼承「經濟大災難、夢魘式通膨」、「人民選我來改善問題，我正在做呢」，他將雞蛋漲價也怪拜登。

川普 非法移民 拜登

上一則

分析：川普貿易戰鼓聲隆隆 中國擔心被加深孤立

下一則

美加元首通話 川普酸杜魯多：想藉矛盾繼續當總理

延伸閱讀

國家、企業、戰爭 川普都可交易

國家、企業、戰爭 川普都可交易
川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國
輪到南韓了？川普點名它是讓美國蒙受損失的代表性盟國

輪到南韓了？川普點名它是讓美國蒙受損失的代表性盟國
白宮對衣著雙重標準？澤倫斯基被批 馬斯克卻可穿便裝

白宮對衣著雙重標準？澤倫斯基被批 馬斯克卻可穿便裝

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價