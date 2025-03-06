聚焦政策、俄烏戰爭…川普國會演說「5重點」一次看

川普總統4日晚在眾院發表國會兩院聯席演說，事後民調顯示反應不錯。(美聯社)

川普 總統就任六周以來，施政主要在烏克蘭及經濟兩方面，他4日對參眾兩院聯席會議發表第二任期第一次演說，其內容可歸結為五點：以譏諷語氣為政策巨變辯護、對烏克蘭姿態稍微放軟、宣揚強硬對付移民、捍衛開徵關稅，以及把幾項棘手問題歸罪給前任總統拜登 。

國會山莊報(The Hill)5日報導，川普宣稱廣大民意支持他，「民眾授權給我們做大膽且深遠的變革」，近100分鐘演講中以嘲諷語氣對付民主黨，提到自己禁止非法移民 、行政命令對付「覺醒主義」、億萬富豪馬斯克與他都對他形容的華府官僚「沼澤」發起進攻。川普以「美國史上最爛總統」來形容拜登，並再度使用「寶嘉康蒂」(Pocahontas)這個綽號稱呼主張續支持烏克蘭的聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)。

提到烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)時，川普的語氣比上周減少敵意，但仍不清楚他對俄烏戰爭前景有何看法。他提到自己4日稍早收到澤倫斯基來信，訊息「很重要」，烏國有意求和，簽下美方要求的礦產協議，他歡迎澤倫斯基可隨時來簽協議，但烏克蘭方面則稱澤倫斯基只是發文，沒有致函。

川普演說時大力側重打擊非法移民，他發言時獲最響亮喝彩的一次，在談到有人向他主張，要大量減少非法移民，必須通過重要移民法而為之，「結果證明我們要的只是一位新總統」。

最啟人深思的一點，在川普捍衛自己的關稅舉措，結果連國會共和黨人都對他回應冷淡；川普對關稅的立論，數次顯得游移不定，先是說關稅有其必要，停止美國再被其他國家占便宜，還可以協助美國農民不受外國競爭，提高國家財政收入；他表示關稅會造成一些「紛亂」，但不會多大，大家認為可以接受。

華爾街日報(WSJ)報導，川普國會演說最重要的第五點，在談到自己政府面臨最複雜的問題，包括通膨、蛋價高漲以及俄烏戰爭，全怪罪前任總統拜登，整場演講中至少提到拜登16次。他表示自己由拜登政府繼承「經濟大災難、夢魘式通膨」、「人民選我來改善問題，我正在做呢」，他將雞蛋漲價也怪拜登。