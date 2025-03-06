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川普準備出手 研擬18項行政令 劍指中國造船業

編譯葉亭均／綜合報導
川普總統在4日的國會演講中，特別點出要加強美國造船能力，被指劍指中國，目前商船中國製造將近三成，商船新訂單中國也拿下超過七成。圖為中國山東威海的黃海造船廠。（路透）
川普總統在4日的國會演講中，特別點出要加強美國造船能力，被指劍指中國，目前商船中國製造將近三成，商船新訂單中國也拿下超過七成。圖為中國山東威海的黃海造船廠。（路透）

川普總統在4日的國會演說中，特別提及將加強美國的造船工業，並指示在白宮設立專責辦公室。華爾街日報(WSJ)報導，此舉被視針對中國日益壯大的造船業。

目前全球商船市場由中國、南韓、日本稱霸，合計市占率超過九成。中國的市占率由1999年的5%，在2023年增加至過半。以貨櫃運量計算，目前投入營運的船舶中，近29%是中國製造，70%的新貨櫃船訂單由中國造船廠拿下。截至2024年統計，中國一個月內建造的船舶數量比美國一年內建造的船舶數量還多。

在川普1月20日就職前四天，貿易代表署公布一項美國政府針對中國在海事、物流和造船領域的貿易調查，得出的結論是，中國不公平地主導了這些產業，需要採取「迫切行動」來解決該問題。當時的貿易代表戴琪曾指出，在全球商船領域，美國排名19，每年造船數量不到五艘，中國每年造船數量超過1700艘。

華爾街日報報導，川普政府正研擬行政命令振興美國造船業，並削弱中國在全球航運業的主導地位。

報導指出，一份草案摘要顯示，這項行政命令包含18項措施，包括對進入美國的中國製造的船舶和起重機調高徵收費用、在國安委員會新設辦公室、強化國內航運產業、提高核動力船舶造船廠工人薪資，到指示馬斯克的政府效率部審查包括海軍在內的政府採購流程等。

由於文件尚屬草案，內容可仍能調整。白宮未回應置評請求。

這些措施擷取自兩黨過去幾年來在華府討論的提案，包含國會正在審議的恢復美國造船業法案，該法案是美國貿易代表署提出，擬對進入美國港口的中國製造船舶或懸掛中國旗幟的船舶徵收費用。

川普政府若以行政命令執行上述措施，可加速進行，免去法案須歷經數月審議或不確定的政治過程。

國安疑慮促使美國兩黨議員把航運產業視為優先處理議題，主要是擔心美國造船業和能夠支持海外戰爭所需的美國商業船隊，已落後中國數十年。

報導說，這份行政命令草案包含成立「海事機會區」與「海事安全信託基金」以促進投資；美國港口對中國起重機和船舶收取的費用收入，將用於資助國內海運投資。

貿易代表署上月提出對中國船舶徵收費用的想法時，總部位於歐洲和中國以外亞洲部分地區的遠洋航運業者表達反對。

彭博資訊先前報導，貿易代表署（USTR）提議徵收一些服務費，包含對進入美國港口的中製船舶徵收多達100萬美元的稅款。川普政府也提議，初期至少1%出口美國產品的海運商船，須為美國籍、且由美國業者營運，此後逐步增加比率，在七年後達到15%，最終也將包含船舶須由美國打造的規定。

川普政府研擬18種方案，打壓中國造船的擴張，希望提振美國的造船實力。圖為中國揚州...
川普政府研擬18種方案，打壓中國造船的擴張，希望提振美國的造船實力。圖為中國揚州中遠海運重工公司。（新華社）

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