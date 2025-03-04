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矢言插旗火星、拋美烏進度 川普國會演說時間破紀錄

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川普國會演說 在民主黨噓聲下為經濟政策辯護

編譯劉忠勇／綜合外電
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美國總統川普4日晚間向國會發表演說。(路透)
美國總統川普4日晚間向國會發表演說。(路透)

美國總統川普4日晚間向國會發表演說，他說，儘管美國經濟面臨阻力，但全國的「動能已經回來了」。

川普說：「我們的驕傲回來了，我們的信心回來了，而美國夢正在蓬勃發展，比以往更大、更好。美國夢是無可阻擋的，我們的國家正處於回歸的邊緣。」

川普演說之際，國內的分裂卻顯而易見。在他發言之初，民主黨議員噓聲四起，民主黨籍眾議員葛林（Al Green）多次打斷他的談話。眾議院議長強生要求葛林節制並坐下，葛林拒絕配合。最終，強生指示眾院警衛將葛林帶離會場。

川普說：「我看著我面前的民主黨人，我明白無論我說什麼，都無法讓他們感到滿意，也不會讓他們站起來或有笑容。」

川普利用這次演說為自己的關稅政策辯護，並宣布一系列新計畫，包括建設一條新的天然氣管線，並擴大關鍵礦物和稀土生產。他主張，這些舉止有助於強化國內產業。

同時，川普將強調他正採取措施，解決民眾持續關注的問題，像是雞蛋價格到能源成本，同時擴展關鍵產業。他表示，他的政府接手時，繼承了前任總統拜登留下的「通膨噩夢」，但他的政策已經開始幫助經濟復甦。

川普說：「我們採取了迅速且堅定的行動，迎接我國歷史上最偉大、最成功的時代。」

談到關稅，川普說，「無論他們對我們課徵什麼關稅，我們就對他們課徵同樣的關稅；無論他們向我們課什麼稅，我們就向他們課同樣的稅。如果他們採取非貨幣性的關稅措施來阻擋我們進入他們的市場，那麼我們也會採取非貨幣性的障礙來阻止他們進入我們的市場。」

川普 關稅 民主黨

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