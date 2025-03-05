關稅當報復？盼暫時之計？共和黨兩院領袖各自表述

共和黨參院多數黨領袖熊恩稱希望關稅是暫時現象。(美聯社)

川普 總統對加拿大、墨西哥祭出關稅 ，共和黨 國會兩大領袖看法不同調。眾院議長強生(Mike Johnson)稱讚川普手段能讓各國「自食其果」，參院多數黨領袖熊恩(John Thune)則說，希望關稅只是「暫時」之計。

南達科他州出身的熊恩，家鄉就是農業州，選區曾在川普第一任執政期間因為貿易戰而受衝擊。熊恩4日對媒體表示，希望新一波關稅只是為了限制芬太尼(fentanyl)流入美國而推出。

熊恩說，希望關稅只是達成目的的手段，而不是目的本身。他指出，希望關稅只是暫時性，「推出關稅是為了達成特定目的。」

強生4日則對媒體表示，川普準備推出對等關稅(reciprocal tariffs)將有「以其人之道，還治其人之身」的效果。

強生說，美國優先(America First)政策目的在於讓美國與其他國家的關係得以重新設定(reset)。

強生表示，川普的用意並不是要發動貿易戰或製造敵對，而是為了持續良好關係與貿易政策，關稅措施可望獲得預期結果。

他說，如同川普所言，大家要有些耐心，觀察狀況發展，「我覺得美國終將獲利」。

多名共和黨國會議員表示，美國人民支持川普總統政策，願意忍受高物價。奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林(Markwayne Mullin)接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，當然會擔心關稅可能衝擊家鄉奧州，不過選區選民都願意「不計代價」支持川普。穆林說：「我們選民都願意付出一切，好讓美國回歸正軌。我們再也受不了被其他國家佔便宜。」

密蘇里州聯邦眾議員艾福特(Mark Alford)接受CNN訪問時表示，為了讓美國恢復正常，非常願意負擔更高物價。