川普貿易戰連累誰？Netflix、Meta、微軟和Alphabet恐叫苦

根據巴隆周刊分析，微軟、Alphabet、Meta Platforms和Netflix等美國的科技服務出口商，可能成為外國反制川普關稅的貿易報復受害者。(路透)

美國、墨西哥和加拿大 周二的關稅 戰並沒有把科技公司及其以服務為大宗的營收當目標，但巴隆周刊（Barron's） 分析，技術服務是美國主要出口產品之一，很容易受到外國貿易報復的影響。

目前的焦點都集中在基於商品的關稅上，忽略了微軟 、Alphabet、Meta Platforms和Netflix等公司提供的服務。但貿易報復可以有很多形式；關稅只是其中一種工具。

還有很多其他方法可以對來自美國的服務徵稅。近年來，有數十個國家對美國軟體、市集、廣告、社群媒體和串流服務徵收「數位服務稅」。美國公司被迫提高價格應對，結果是獲利下降，或將服務合約交出去給非美國的供應商。

加拿大就徵收3%的數位服務稅，雖然對象不僅限於美企，但最受影響的其實就是美國的大型科技和媒體公司。美加貿易戰升溫，渥太華可以選擇大幅提高此一稅率。

這個目標大到很難低調隱身：在止於2024年第3季的12個月裡，美企共出口1.1兆美元的服務，占所有出口的23%。而在上年度，微軟來自美國以外地區的營收占總營收的比率是49%，Alphabet是51%，Meta是64%，Netflix則為59%。

每有新的關稅威脅，這些營收都因為報復行動而處於更高的風險之中。在以牙還牙以眼還眼的關稅世界裡，科技公司最終恐難明哲保身。