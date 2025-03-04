不斷更新／與烏及各國貿易緊張下 川普將發表國會演說

川普總統今晚9時赴國會對兩黨兩院參眾議員發表演說。(路透)

川普 總統二度入主白宮，美東時間4日晚9時赴國會對兩黨兩院參眾議員發表首次演說；各界聚焦川普大力倚重的政府效率部(DOGE)馬斯克(Elon Musk)座位安排，是否談及俄羅斯與烏克蘭和談、各項施政法案，以及川普是否脫稿即興演說等。

國會山莊報(The Hill)報導，國情咨文 (State of the Union Address)只適用於總統上任之後的第三年發表，因此川普4日的國會演說技術上並非國情咨文，只能稱為向國會發表的聯合演說，但功能與國情咨文類似。

●美烏礦產協議

路透稍早引述消息報導，川普預計在國會演說中宣布，準備與烏克蘭簽署礦產協議。不過，財政部長貝森特(Scott Bessent)4日接受福斯新聞訪問時否認該消息，稱目前沒有計畫簽署任何協議。

美烏礦產協議原定2月28日簽署，但因美烏領袖在白宮橢圓辦公室的會談不歡而散而告吹。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)3月4日透過在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發表聲明，指2月28日與川普在白宮的會談不歡而散「令人遺憾」，稱「願意在川普強而有力的領導下實現持久和平」，並簽署美烏礦產協議。