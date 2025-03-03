我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美客機又出意外 機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

還是加州人的驕傲嗎 In-N-Out總部將遷田納西

小甘迺迪打破50多年傳統 終結衛生部「透明化政策」

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
衛生部長小羅勃·甘迺迪。（路透）
衛生部長小羅勃·甘迺迪。（路透）

衛生部長小羅勃·甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.)在2月28日宣布廢除衛生部實施多年的「理查森豁免」(Richardson Waiver)規則制定透明化政策。今後，衛生機構若想修改俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)或重新制定國立衛生研究院研究資助方式等，都不再需要經過預先公告周知並徵詢評論意見等程序，即可逕行做出政策或變更規則。

小甘迺迪在宣布終止「理查森豁免」文件中表示：「理查森豁免的額外法定義務，讓衛生部和社會大眾付出成本，不利部門有效運作，也讓衛生部難以快速靈活因應法律和政策要求。」

「理查森豁免」政策規範在1971年頒布，以當時衛生部長名字命名；該政策要求所有與財產、貸款、補助金、福利或合約相關的法規，都須經過聯邦「規則制定」程序。

其實，管理規則制定的法律通常會豁免此類規定，但當年官方為回應民間取消豁免的呼聲，自願放棄豁免，持續向公眾公布提案並徵求意見，再實施規則變更。

現在，衛生機構有關補助和福利的政策變更，不再需要經過通知和評論程序。未來一些可能在徵詢意見期間遭到強烈反對而受阻的新規則，例如在醫療補助計劃中增加工作要求或重新制定國立衛生研究院研究資助方式，將暢行無阻。

密西根大學法學教授、拜登政府時期衛生部總法律顧問巴根斯托斯(Samuel Bagenstos)表示，「廢除『理查森豁免』影響重大，它代表衛生機構可以更快實施重大新政策變化。過去必須遵守該政策是很大障礙，有些本可確定的提案因為該政策陷入停滯。」

然而代表研究型大學等相關機構的政府關係委員會(Council on Governmental Relations)主席歐文斯(Matt Owens)則批評甘迺迪的決定：「數十年來，衛生部影響公共衛生和研究機構的政策，都因為公眾利益相關者參與政策制定過程而獲益。公眾意見是政策制定過程中不可或缺的要素，它反映了我國民主原則。」

福利 拜登 貸款

上一則

請辭交換和平協議？美國安顧問暗示澤倫斯基下台 他直球回應了

下一則

抓芬太尼比一比 墨軍萬人1個月查出150顆 美破獲40萬顆

延伸閱讀

淡化德州麻疹死亡病例 小甘迺迪引眾怒

淡化德州麻疹死亡病例 小甘迺迪引眾怒
20多年來首次 FDA核准新止痛藥

20多年來首次 FDA核准新止痛藥
20多年首次 FDA核准新止痛藥Journavx「非鴉片類、不會上癮」

20多年首次 FDA核准新止痛藥Journavx「非鴉片類、不會上癮」
川普下令 解密剩餘甘迺迪、金恩遇刺檔案

川普下令 解密剩餘甘迺迪、金恩遇刺檔案

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26
烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普當著媒體面互斥，成為白宮空前奇觀。(歐新社)

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

2025-02-28 22:45

超人氣

更多 >
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」
百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返