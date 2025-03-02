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百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

記者顏伶如／綜合報導
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川普政府已指示聯邦執法人員找出不必經過法院聽審，便能快速驅逐出境的無證移民，以便讓被遣返人數大幅增加。圖為邊境巡邏隊幹員從德州艾爾帕索軍事基地以軍機驅逐無證客。(路透)
川普政府已指示聯邦執法人員找出不必經過法院聽審，便能快速驅逐出境的無證移民，以便讓被遣返人數大幅增加。圖為邊境巡邏隊幹員從德州艾爾帕索軍事基地以軍機驅逐無證客。(路透)

華盛頓郵報28日報導，根據川普政府內部備忘錄，移民局官員已經指示聯邦執法人員找出不必經過法院聽審，便能快速驅逐出境的無證移民，以便讓被遣返人數大幅增加。

移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)日前發布的備忘錄，詳細說明加速驅逐的具體措施以及鎖定哪些潛在對象。據統計，前總統拜登透過多項措施，允許停留美國的100多萬名無證移民，可能被認定符合「加速驅離」(expedited removal)資格。移民局主管也指示官員清查將近800萬筆驅逐案例，找出符合「加速驅離」條件的無證移民。

備忘錄指出，可能遭到加速驅離的對象，包括非法入境、透過假釋(parole)取得臨時合法身分、已發出通知必須向移民局報到以及還沒有提出庇護申請的無證移民；合法入境美國但後來「黑掉身分」，變成非法居留的移民，如果證件不齊或填寫資料不實，同樣可能面臨加速驅逐。

移民律師指出，根據拜登政府假釋計畫而合法入境美國的尼加拉瓜、委內瑞拉等國公民若無其他合法移民身分，如今恐將面臨川普政府加速驅逐，川普總統上台後已終止假釋計畫。透過海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)手機應用程式預約面試的移民，也可能成為加速遣返對象。

前任移民局達拉斯分局首席法律顧問亨克(Paul Hunke)說，備忘錄命令將讓移民局可以鎖定更多對象，而且包括在美國已經居住很久的移民。他表示，依照移民局慣例，加速驅逐通常用在剛入境的外籍人士，而不是在各地社區已經生根的無證移民。

川普上台後推出競選期間承諾的大規模遣返行動，但計畫推出後實際遣返人數卻不如預期。華盛頓郵報分析，大規模遣返行動人數未達標的原因之一是，在美國已經停留多年的無證客大多有權接受移民法院聽審，案件需要耗時數年才有結果。

移民 遣返 川普

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