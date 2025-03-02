打擊美墨邊境無證客 國防部增派3000士兵

國防部長赫塞斯(著便衣者)2月28日下令向南部邊境增派2500至3000名現役士兵，以阻止非法移民湧入。圖為他2月3日在美墨邊境視察時慰問士兵。(美聯社)

川普總統再度入主白宮後採取嚴厲行動打擊非法移民 ，越境人數已經大幅減少，但國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)2月28日仍下令向南部邊境 增派2500至3000名現役士兵，以阻止非法移民湧入。

另一方面，華爾街日報引述了解內情人士報導，國防部長赫塞斯上任後於1月31日首次與墨西哥高級軍事官員通電話時說，如果墨西哥不處理該國政府與販毒集團之間的勾結，美國軍方準備採取單方面軍事行動。

這些要求匿名的人士表示，參加電話會議的墨西哥高層感到震驚和憤怒，認為赫塞斯是說美國要在墨西哥境內採取軍事行動。五角大廈 拒絕置評。

五角大廈一名匿名官員表示，赫塞斯2月28日批准了有關命令，增派的士兵主要來自科羅拉多州卡森堡(Fort Carson)的第四步兵師第二史崔克裝甲旅(2nd Stryker Brigade)，其他還有工程、情報等人員。

負責監督美國軍事行動的美軍北方司令部(U.S. Northern Command)官員，以及五角大廈兩名發言人奧利亞(John Ullyot)及帕內爾(Sean Parnell)均未對有關消息置評。

川普在1月20日上任首日簽發的的行政命令，已指示五角大廈派出1500名士兵，加入已在邊境的約2200名現役部隊及數千名國民警衛隊的阻截非法移民行列。

赫塞斯2月到南部邊境視察後聲言，會盡一切努力支持川普制止非法移民的努力。換言之加上這次增派的3000人，在邊境的現役美軍人數已接近7000人。

川普首屆政府期內，有多達8000名美軍部署到邊境，基本任務僅限於拉起數英里的鐵絲網、給聯邦海關與邊境保護局(CBP)提供後勤支援，與戰鬥及軍事行動無關。而他再度入主白宮後，現役軍人也主要是協助CBP偵查及逮捕試圖非法進入美國的人。

然而這次增派的史崔克裝甲旅則屬於作戰部隊，史崔克裝甲車是一種輕型裝甲攻擊車，最多可搭載11名士兵，基本配備機槍及榴彈發射器，過去曾參與伊拉克及阿富汗的戰鬥。

前總統拜登在俄烏戰爭期間，也為基輔提供史崔克裝甲車，供烏軍垮境攻入俄羅斯庫斯克(Kursk)地區。