川普再推500萬金卡：外國富人如饑似渴 一定會瘋狂大賣

川普總統25日宣布，預計在兩周後推出500萬元的投資移民「金卡」簽證，取代現行已實行35年的投資移民「升級版綠卡」EB-5簽證。圖為在一名印度移民參加入籍儀式。(美聯社)

川普 總統26日再談讓外國人用500萬元購買美國移民簽證 「金卡」的計畫，形容外國富豪「如饑似渴」(thirst)，金卡一定會大賣。

美聯社報導，川普總統25日宣布，預計在兩周後推出500萬元的投資 移民「金卡」簽證，取代現行已實行35年的投資移民「升級版綠卡」EB-5簽證。

川普在一場內閣會議上說：「我覺得它會瘋狂大賣，這是一個市場，我們很快就會知道。」

川普表示，金卡的收入將用來償還美國的債務。

他說：「若我們賣出100萬張，便是5兆元。」

有鑑於商界對美國簽證的需求殷切，川普說：「我認為我們會賣很多張，因為需求迫切」。

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)在同一場會議中告訴記者，川普的金卡提議將取代EB-5計畫。

美國目前採行EB-5投資移民計畫，凡移民投資金額在百萬元左右，並創造10個就業機會，即可獲得俗稱綠卡的美國合法永久居留權。但川普認為，這樣的投資金額太低。

盧特尼克表示，EB-5計畫「已經存在多年，用於投資計畫」，但「監督與執行不力」。

金卡計畫象徵美國移民政策的重大變革，但在其他國家早有前例。

歐洲等國提供「黃金簽證」，允許人們付費取得理想國家的居留權。

川普說，正因為金卡不代表美國公民，他無須取得國會的同意便能推行金卡計畫。

川普談到金卡計畫的前景時表示：「他們會很富裕，會成功，會花很多錢，繳很多稅，雇用很多人，我們認為這將非常成功。」

財富顧問公司恒理(Henley &Partners)表示，全球有百餘個國家為富人和投資人提供「黃金簽證」，包括美國、英國、西班牙、希臘、馬爾他、澳洲、加拿大和義大利。

川普說：「公司可以購買金卡，取得這些簽證來雇用新員工。」

類似計畫已在其他國家實施，但川普堅稱，「沒有其他國家能做到這點，因為人們不想去其他國家，他們想來美國」。

川普談到去年秋季勝選時刻說：「每個人都想來這裡，尤其是在去年11月5日之後。」