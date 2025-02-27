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川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

14歲以上無證客將被迫報到 違者罰款或坐牢

記者胡玉立／綜合報導
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國安部發布新令要求所有無證客都要登記，否則將面臨重罰或入獄，甚至被加速遞解出境。（路透）
國安部發布新令要求所有無證客都要登記，否則將面臨重罰或入獄，甚至被加速遞解出境。（路透）

國土安全部25日表示，川普政府打算要求全國境內14歲以上的非法移民，向政府報到登記並提供指紋；不這麼做的無證客可能面臨罰款或坐牢。登記工作不適用於持有綠卡者、已處於驅逐出境程序者或持簽證入境者；14歲以下無證移民的父母必須為其子女登記。

迫使自行離美 30天內必須登記、按指紋

這項聲明顯示川普政府將進一步採取行動，迫使百萬計非法移民自行離開。政府官員之前已多次呼籲無證客離境，現在形同增加隱性威脅。華爾街日報稱，政府已制定登記表，移民需30天內完成登記。

國土安全部發言人麥克拉夫林 (Tricia McLaughlin) 表示，「川普總統和諾姆（Kristi Noem）部長向非法入境者發出明確信息：『立即離開』。若你們現在離開，可能還有機會回來享受我們的自由並實現美國夢。」諾姆表示，無證客登記計畫是「採取一切可行手段兌現川普總統對國人承諾」的其中一環。

未登記將面臨高達5000元罰款或坐牢半年

紐約時報報導，未登記的非法移民面臨高達5000元罰款或坐牢六個月。但川普早已發出大規模驅逐出境的威脅，非法入境移民不太可能向政府報到登記。政府未必知道非法移民在哪裡，也很難起訴不登記者。但該舉措仍凸顯川普政府打算利用一切可用資源，創造一個對無證客充滿敵意的環境，希望他們自行離美。

民權組織UnidosUS高級移民顧問雷蒙（Chris Ramón）表示，政府試圖透過一切可能手段擴大逮捕範圍，這項新規定可能想為逮捕和驅逐更多人提供更多依據。

新計畫是根據一項尚未全面執行的既存移民法律：美國參與二次大戰前，立法要求非法移民須在當地郵局向美國政府登記。川普政府上任首日發布的一系列行政命令，即已訂定相關要求；移民海關執法局（ICE）幕僚長菲爾 (Jon Feere) 也曾主張強制執行登記要求。

與此同時，美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士說法指出，川普政府還準備援引1798年「外敵法」（the Alien Enemies Act），加速驅逐無證客。根據「外敵法」進行的拘留和驅逐出境，毋須經過移民法庭系統；多個政府機構官員正廣泛討論如何及何時實施該法。目前該法主要目標是最近被定義為外國恐怖組織的委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua）。

川普就職演說即曾提到，他打算援引該鮮為人知的18世紀法律，作為全面打擊無證客的一環。但法律專家認為，以「外敵法」對付無證客，將面臨法律挑戰。

國土安全部26日發布新的命令，要求無證移民都要登記，否則將面臨重罰或被加速遣返。...
國土安全部26日發布新的命令，要求無證移民都要登記，否則將面臨重罰或被加速遣返。圖為支持移民的團體日前在紐約遊行。（美聯社）

非法移民 川普 無證客

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