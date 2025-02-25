馬州華裔聯邦法官：禁止在教會抓無證客

馬里蘭州聯邦法官裁定，禁止移民局進入部分宗教場所逮捕無證移民。圖為紐約市聯合衛理公會教堂貼出告示，禁止未持法庭命令的移民探員進入。(路透)

總統川普 大力推動驅逐非法移民 ，加上國土安全部(DHS)撤銷逮捕非法移民的場所限制，引發全國宗教團體反彈，紛紛具狀提告，其中馬里蘭州 一位華裔聯邦法官24日裁定，禁止移民局執法人員進入部分宗教場所逮捕非法移民。

根據美聯社報導，聯邦法官西奧多·張(Theodore Chang)以大規模逮捕非法移民政策可能侵犯宗教自由為由，裁定訴訟期間，移民局執法人員不得進入部分宗教場所逮人，禁令實施範圍只適用於原告，亦即貴格會(Quakers)、喬治亞州浸信會(Baptist)教堂與加州錫克教(Sikh)寺廟等團體。

川普致力推動大規模驅逐非法移民，DHS也重新授權外勤執法人員只要秉持「常識」與「判斷」，無需上級批准可直接進入宗教場所執法，引發全國宗教團體強烈反彈。

新規定公布不到一周，也就是上個月27日包括馬里蘭、麻州、賓州與維吉尼亞等五所基督教貴格會教會具狀控告DHS以及新任部長諾姆(Kristi Noem)。

原告律師吉拉德(Bradley Girard)在聽證會表示，新規定上路導致許多無證移民不敢參加宗教活動：「全國各地民眾正在經歷恐懼，信徒們不敢現身，讓原告蒙受損失。」並指控DHS新規定違反聯邦30年來禁止進入「保護區」或「敏感地點」進行移民執法的一貫政策。

不過代表聯邦政府的被告律師沃爾夫(Kristina Wolfe)反控原告要求司法阻擋執法純屬推測，她說：「原告沒有提出任何證據證明他們或任何宗教團體變成攻擊目標。」

另外代表數百萬信徒、約20多個基督教與猶太教團體也提起類似訴訟，其中法律服務暨公共政策研究機構「民主前進基金會」(Democracy Forward Foundation)代表馬里蘭州貴格會控告DHS在全國宗教場所逮捕無證移民：「DHS實施的新政策授予(執法人員)進入全國任何宗教場所的權力，無論其宗教信仰為何。」