計畫破局？馬斯克對公務員下通牒 人事管理局：可忽略

馬斯克（Elon Musk）上週寄送電郵指示美國230萬名公務員列出5點在過去一週完成的工作事項，期限訂在美東時間24日晚間完成，但隨著期限將截止，馬斯克似乎承認他的計畫已破局。(美聯社)

科技大亨馬斯克 上週末要求美國聯邦僱員回報自身過去一週工作表現，引發部分機關異常反彈，美國負責管理公務員的人事管理局24日說，公務員可不必回覆馬斯克電郵。

中央社綜合路透和法新社報導，馬斯克（Elon Musk）的電郵指示美國230萬名公務員列出5點在過去一週完成的工作事項，期限在美東時間24日晚間11時59分之前。

馬斯克當時警告公務員，未回覆電子郵件的話可能飯碗不保。但隨著期限將截止，馬斯克似乎承認他的計畫已破局。

他在自家社群平台X上發文說：「電郵的要求非常簡單，因為通過測試的標準是輸入一些字然後按寄出！然而，許多人甚至沒有通過這項蠢測試，有些情況是受到他們主管鼓勵。」

根據路透所見的司法部內部電郵，人事管理局（OPM）24日告訴聯邦機關的人力資源官員，員工不會因為不回覆馬斯克的電郵而被解僱，也不要求員工回覆。

備忘錄說，可自願回覆電郵，並敦促員工不要在回覆時提供機密和敏感資訊。這是批評馬斯克此舉的人士所擔心的問題。

即便如此，一些機關仍敦促他們的職員回覆。總務署（GSA）消息人士透露，一名高層告訴員工，即使這是自願性，總務署仍鼓勵員工回覆電郵。

人事管理局代理局長寄信給局內人員時也有類似說法，內容提到「強烈鼓勵」他們回覆。

部分聯邦機關要求員工至少暫時忽略馬斯克的電郵，使得原本就很焦慮的員工感到更加混亂。

這些機關包括國防部 ，國防部通知人員「暫停對人事管理局的一封題為『你過去一週做了什麼』的電郵做出任何回應」。

川普 政府派到聯邦調查局（FBI）、國務院和國家情報總監辦公室（ODNI）的官員也指示員工不要直接回覆。

美國衛生及公共服務部在電郵中告訴員工，如果他們選擇回覆，應該保持一般性的回答，不應透露具體藥品或他們正在從事的合約，「假設你所寫的內容會被外國惡意分子看到，然後相應地調整你的回覆內容」。

雪上加霜的是，美國總統川普支持馬斯克。他24日稍早在白宮告訴媒體：「我認為這很棒。有很多天才在寄信。我們會試圖查明大家是否有在工作。」