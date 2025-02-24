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關灣清空 177人、135名亞洲非法移民 被遞解出境

編譯潘勛／即時報導
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川普政府20日已把關押在關達納摩灣基地的178名移民，悉數移出該拘留設施，被遞解的非法移民都是委內瑞拉人，班機目的地為宏都拉斯。(路透)
川普政府20日已把關押在關達納摩灣基地的178名移民，悉數移出該拘留設施，被遞解的非法移民都是委內瑞拉人，班機目的地為宏都拉斯。(路透)

消息人士透露，川普政府20日已把關押在關達納摩灣(Guantánamo Bay)基地、總共178名移民，悉數移出該拘留設施，被遞解的非法移民都是委內瑞拉人，班機目的地為宏都拉斯；另一架遞解非法移民班機也載著主要是來自亞洲135名的無證客同日由美國起飛，降落在哥斯大黎加。

國家廣播公司新聞網(NBC News)21日報導，國土安全部高級官員表示，關達納摩灣178人中，177人在20日早晨被班機載送離開，另一人將送到美國拘留設施。宏都拉斯外交部也在20日表示，答應一架載有174名委內瑞拉非法移民的班機降落，那些人將立即由宏都拉斯遣返委內瑞拉。美方與宏都拉斯講的人數不同，原因不明。

來自關達納摩灣的班機降落宏都拉斯首都德古西加巴(Tegucigalpa)後，該國外交部長把照片貼上X平台；FlightRadar24.com指出，班機機尾編號與關達納摩灣起飛的飛機吻合。

川普政府展示把逮捕的無證客運往關達納摩灣，表示被送去當地的人都是「窮凶惡極」；國土安全部官員表示，打算把更多無證客送到關灣，以當地為「起始地點」，再把他們送往其他國家；另兩名消息人士指出，國土安全部還要求國防部找尋替代地點，而國防部正考慮德州布利斯堡(Fort Bliss)陸軍基地之類的地點。

哥斯大黎加內政及警政副部長巴迪亞(Omer Badilla)表示，另一架載送多為來自亞洲、為數135名無證客的班機由聖地牙哥(San Diego)起飛，機上乘客65人為未成年人，國籍由中國到阿富汗都有，其中還有兩名孕婦，目的地為哥國首都聖荷西(San Jose)。

美國表示，有些無證客的母國尚未接受他們被遣返歸國，哥斯大黎加將充當遣返的「橋梁」。

目前還有約300名大致來自亞洲的無證客被拘押在巴拿馬一處旅館。巴迪亞表示，哥斯大黎加同意接收那些移民，「原因在我國有歷史、習俗，充當人權捍衛者」，與川普政府達成協議，並未設有特別條件。

非法移民 無證客 遣返

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