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馬斯克要求匯報工作績效 FBI、國務院等聯邦雇員抵制

編譯廖振堯／綜合報導
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馬斯克20日出席保守派組織CPAC年會， 接受仰慕者阿根庭總統米雷所贈的大電鋸，支持馬斯克大砍聯邦政府冗員，杜絕貪污濫用的惡習。(美聯社)
馬斯克20日出席保守派組織CPAC年會， 接受仰慕者阿根庭總統米雷所贈的大電鋸，支持馬斯克大砍聯邦政府冗員，杜絕貪污濫用的惡習。(美聯社)

川普總統大力督促「更積極」縮減政府規模後，執掌政府效率部(DOGE)的馬斯克要求聯邦政府所有員工必須在美東時間24日午夜前填報上周工作報表，否則可能會因此丟掉工作；不過聯邦調查局、國務院、國防部等主要機構已指示其員工不要遵守這個最新要求。川普對此則以海綿寶寶(SpongeBob SquarePants)哽圖回應「只會抱怨」。

美聯社報導，負責管理國務院的代理副國務卿納吉(Tibor Nagy)在一封電郵中告訴雇員，將由部門領導層代表他們統一回應，「任何員工都沒有義務向部門指揮系統以外報告活動。」

五角大廈高層也指示雇員「暫停」回應馬斯克團隊。負責人事和戰備的副部長赫斯特(Jules Hurst)在一封電郵中表示，國防部自行負責審查其人員表現，並將根據其程序進行任何審查，如有需要該部門將協調應對措施。

即使新任聯邦調查局局長巴特爾(Kash Patel)是川普忠實盟友，也指示局裡雇員至少暫時忽略馬斯克的請求。巴特爾在一封電郵中寫道：「聯邦調查局通過局長辦公室負責所有的審查流程，並將按照聯邦調查局的程序進行審查。如果需要更多資訊，我們將協調回應，現在請暫停任何回應。」

聯邦衛生及公共服務部(HHS)23日早上指示其約8萬名員工遵守規定，代理法律總顧問凱文尼(Sean Keveney)則指示部分人員不要遵守；當天晚上該部便發布了新指示，要求員工暫停與該請求相關的活動，直至24日中午。凱文尼更表示上周他工作了70多小時來推進政府的優先事項，現在收到馬斯克的電郵是種侮辱。

川普23日在「真實社群」(Truth Social)上發了一張哽圖，內容是海綿寶寶列出他的待辦事項，只不過文字改成「抱怨川普、抱怨馬斯克、只進辦公室一次、看幾封電郵、繼續抱怨川普和馬斯克」，呼應馬斯克要求的列出五項上周完成的工作。

上任百日的川普總統22日在保守派組織CPAC年會上說明百日政績，受到在場支持者的...
上任百日的川普總統22日在保守派組織CPAC年會上說明百日政績，受到在場支持者的歡呼支持。(美聯社)

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