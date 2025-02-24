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數十萬無證兒童慘了 移民局將依法擴大遣返

記者顏伶如／綜合報導
川普總統第一任執政期間因為「零容忍」措施而被拆散的無證移民家庭，如今恐怕再也沒有團圓的可能。圖為帶著小孩的移民路過墨西哥往美國邊境行進。（路透）
川普總統第一任執政期間因為「零容忍」措施而被拆散的無證移民家庭，如今恐怕再也沒有團圓的可能。圖為帶著小孩的移民路過墨西哥往美國邊境行進。（路透）

川普政府將擴大驅逐沒有父母陪同的非法移民兒童，路透23日報導，根據移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)內部備忘錄，移民局幹員將加強查緝沒有父母陪伴之下偷渡入境美國的數十萬名未成年無證移民，以配合川普總統大規模遣返無證移民計畫。

報導指出，這是移民局首次以空前手段鎖定沒有家長陪伴入境的無證兒童，備忘錄指出，擴大查緝預計從1月27日展開，行動目標共分四個階段，但未說明確切日期與行動細節。

根據政府統計，2019年以來，沒有家長或監護人陪伴之下從美墨邊境非法入境的無證兒童估計超過60萬人；到目前為止，已有數萬無證兒童遭到勒令驅逐出境，其中3萬1000名無證兒童並未出席移民法庭聽證。

名稱為「無父母陪伴非法兒童聯合倡議實地落實計畫」(Unaccompanied Alien Children Joint Initiative Field Implementation)的備忘錄寫道，倡議目標旨在確保無證兒童不會淪為人口走私或其他剝削手段的受害者。

備忘錄指出，移民局將對沒有家長陪伴的無證兒童發出必須出席移民法院的通知書，如果無證兒童已被法院勒令驅逐，則會收到驅逐令；移民局已經完成無證兒童的資料搜集，依照遣返優先順序分為三個族群「潛逃風險」(flight risk)、「公共安全」(public safety)、「邊境安全」(border security)。

移民局幹員將優先鎖定「潛逃風險」，包括已被勒令驅逐、未出席移民法庭聽證，以及交由並非血親的擔保人(sponsors)安置的無證兒童。

根據現行法律，沒有家長陪伴的無證兒童由衛生部難民安置辦公室(Office of Refugee Resettlement，ORR)監護與照顧，之後則交給通常是親戚的擔保人。川普上台後開始對擔保人加強背景調查，例入要求擔保人按指紋，並且接受DNA基因檢測。

非法移民 川普 邊境

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