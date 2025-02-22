川普上任首月遣返3.7萬人 為何仍低於拜登去年平均？

國土安全部 (DHS)數據顯示，川普政府執政首月只驅逐了無證客3萬7660人，遠低於拜登政府在去年每月平均驅逐的5萬7000人。圖為移民執法人員在芝加哥逮捕無證客。(路透)

川普 總統上任後即大張旗鼓驅逐非法移民 ，但根據國土安全部(DHS)此前未公布的數據顯示，川普政府執政首月只驅逐了無證客3萬7660人，遠低於拜登 政府在去年每月平均驅逐的5萬7000人。

政府高層官員及相關專家也紛紛對有關數字提出解釋，稱隨著開闢新途徑及加大逮捕、遣返力度，未來幾個月驅逐人數將會增加。DHS發言人更指拜登時代的驅逐數字「灌水」，是「人為的誇大」。

除了關達納摩灣的美國海軍基地會羈押等候遣返非法移民外，瓜地馬拉、薩爾瓦多、巴拿馬及哥斯大黎加等國，現已同意接收美國驅逐的其他國家非法移民。美國軍方也不斷將被驅逐者空運至瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拿馬、厄瓜多、秘魯和印度，因此未來被逐人數將會持續增加。

華盛頓拉丁美洲智庫辦公室的安全專家伊薩克森(Adam Isacson)認為，考慮到五角大廈巨大的預算及增加資源的能力，軍方協助驅逐出境人數會只增不減。

另一方面，川普政府已擴大驅逐範圍，包括簡化逮捕及驅逐沒有犯罪記錄非法移民的程序，並逮捕已收到最終驅逐令卻繼續留在美國的人。

司法部上月已發布備忘錄，撤銷拜登時代的政策，允許ICE人員在移民法庭逮捕非法移民。

「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)上周表示，在川普上任頭三周內，ICE逮捕了約1萬4000人，相當於每天逮捕667 人，是去年平均逮捕人數的兩倍。但隨著拘留中心人滿為患，以及執法人員大舉湧向目標城市，致逮捕人數有所下降。

此外，有媒體分析川普驅逐人數較少的箇中原因，在於在拜登政府的最後一年，有大量非法移民越境時被發現，較為容易驅逐，而現在川普主要集中驅逐在國內的移民，因而數字顯得較少。