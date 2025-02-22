川普政府收回停工令 無人陪伴移民兒童重獲法律援助

聯邦內政部18日下令切斷資金、指示停止所有向沒有親人陪伴的無證客兒童提供的法援助服務，但21日又改稱「可以恢復所有活動」。圖為紐約的無證客兒童。(美聯社)

聯邦內政部 18日向法律援助組織「刺槐正義中心」(Acacia Center for Justice)發出停工令(stop-work order)，切斷該中心依聯邦合約、為18歲以下無人陪伴的移民 提供法律服務的資金。不過等到21日，內政部又撤銷此停工令，上萬名兒童得以繼續接受法律援助。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，據美國法律，移民不能和美國公民一樣保證享有免費法律服務的權利。但聯邦基金已允許非營利組織為兒童提供律師，他們在沒有父母或監護人的情況下透過移民系統辦理手續，有些甚至年幼到尚不會說話。

刺槐正義中心與全國各地的組織合作提供法扶，並與聯邦衛生及公共服務部 (HHS)的難民安置辦公室(Office of Refugee Resettlement)簽訂合約，援助近2萬6000名無父母陪同越境的兒童。

內政部18日下令切斷資金、指示停止所有服務和物資訂購，也通知承包商已發布停工令，不過21日又向該中心發信稱「可以恢復所有活動」。

刺槐正義中心執行長亞柏爾(Shaina Aber)21日聲明稱，這些兒童在沒有父母或法定監護人陪同的情況下抵達美國，往往遭受針對性的暴力、虐待、迫害或販賣，他們在移民法庭上被迫代表自己辯護，與受過訓練的政府律師對峙，沒有讓他們了解其他法律選項，這是不合理的。「我們將繼續與HHS合作，確保全面恢復這些維護弱勢兒童基本正當程序權利的重要服務，不再受干擾或拖延。」

Amica移民權利中心亦提供免費法律服務，執行董事盧肯斯(Michael Lukens)說，該中心照顧的一些兒童是幼兒，他們的律師得用照片和圖畫來告訴孩子會發生什麼事。「他們將不得不出庭、在身穿長袍的移民法官面前，那是個非常可怕的時刻…看著法官用他們不懂的語言談論未來。如果沒有律師，任何人幾乎都不可能在移民法庭上獲勝，更不用說是小孩子。」