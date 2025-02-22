我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

川普政府收回停工令 無人陪伴移民兒童重獲法律援助

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦內政部18日下令切斷資金、指示停止所有向沒有親人陪伴的無證客兒童提供的法援助服務，但21日又改稱「可以恢復所有活動」。圖為紐約的無證客兒童。(美聯社)
聯邦內政部18日下令切斷資金、指示停止所有向沒有親人陪伴的無證客兒童提供的法援助服務，但21日又改稱「可以恢復所有活動」。圖為紐約的無證客兒童。(美聯社)

聯邦內政部18日向法律援助組織「刺槐正義中心」(Acacia Center for Justice)發出停工令(stop-work order)，切斷該中心依聯邦合約、為18歲以下無人陪伴的移民提供法律服務的資金。不過等到21日，內政部又撤銷此停工令，上萬名兒童得以繼續接受法律援助。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，據美國法律，移民不能和美國公民一樣保證享有免費法律服務的權利。但聯邦基金已允許非營利組織為兒童提供律師，他們在沒有父母或監護人的情況下透過移民系統辦理手續，有些甚至年幼到尚不會說話。

刺槐正義中心與全國各地的組織合作提供法扶，並與聯邦衛生及公共服務部(HHS)的難民安置辦公室(Office of Refugee Resettlement)簽訂合約，援助近2萬6000名無父母陪同越境的兒童。

內政部18日下令切斷資金、指示停止所有服務和物資訂購，也通知承包商已發布停工令，不過21日又向該中心發信稱「可以恢復所有活動」。

刺槐正義中心執行長亞柏爾(Shaina Aber)21日聲明稱，這些兒童在沒有父母或法定監護人陪同的情況下抵達美國，往往遭受針對性的暴力、虐待、迫害或販賣，他們在移民法庭上被迫代表自己辯護，與受過訓練的政府律師對峙，沒有讓他們了解其他法律選項，這是不合理的。「我們將繼續與HHS合作，確保全面恢復這些維護弱勢兒童基本正當程序權利的重要服務，不再受干擾或拖延。」

Amica移民權利中心亦提供免費法律服務，執行董事盧肯斯(Michael Lukens)說，該中心照顧的一些兒童是幼兒，他們的律師得用照片和圖畫來告訴孩子會發生什麼事。「他們將不得不出庭、在身穿長袍的移民法官面前，那是個非常可怕的時刻…看著法官用他們不懂的語言談論未來。如果沒有律師，任何人幾乎都不可能在移民法庭上獲勝，更不用說是小孩子。」

移民 內政部 衛生及公共服務部

上一則

川普上任首月遣返3.7萬人 為何仍低於拜登去年平均？

下一則

川普譏澤倫斯基沒籌碼「我受夠了」：他沒參與和談不重要

延伸閱讀

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援
川普開除參謀首長聯席主席 布朗下台、換他接任

川普開除參謀首長聯席主席 布朗下台、換他接任
川普威脅砍經費 與緬因州長互撂狠話

川普威脅砍經費 與緬因州長互撂狠話
保持美國AI領先地位 川普：雙倍擴大美國電力供應

保持美國AI領先地位 川普：雙倍擴大美國電力供應

熱門新聞

馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

2025-02-18 04:47
川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

2025-02-20 12:40
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

2025-02-16 09:01
川普本週簽署行政命令指示聯邦機構「不再提供紙吸管」。(美聯社)

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

2025-02-14 21:45
社會安全管理局（SSA）近日成為輿論焦點。（美聯社）

真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

2025-02-18 16:57
川普19日在佛州邁阿密市舉行的沙烏地阿拉伯主權財富基金主辦的未來投資倡議峰會上表示，正考慮分發DOGE紅利，省下來的20%返還給美國民眾。(路透)

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

2025-02-20 05:32

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財