川普喊電力「加倍」維持AI領導地位 開採石油降通膨

川普稱將加倍發展美國電力，圖為印第安納州一座煤炭火力發電廠。(美聯社)

川普 總統21日表示，為了維持美國在AI 產業的領導地位，他將加倍(double)擴大美國的電力供應，並指出，蘋果公司(Apple)執行長庫克(Tim Cook)已承諾投資美國上千億元。

川普21日在州長工作會議(Governor's Working Session)上發表談話。

針對美國即將向進口產品開徵高關稅 ，川普指出，很多企業將轉移到美國生產，而這些企業需要非常龐大的電力供應。

川普指出，光是AI產業就需要更多的電力；川普說，AI產業的發展需要美國現行全國電力的支持。川普表示，美國AI產業目前領先中國，但中國給予AI產業龐大的電力供應。

川普表示，他必須成倍擴大現行的電力供應，甚至更多；川普說，這個規模可能令人難以置信，但只有如此大規模的電力才能讓美國取得AI龍頭的位置。他說，美國必須有這樣大規模的電力，才能在AI領域取得領先。

川普表示，美國不但將開採石油，藉此拉低物價，還將集中發展天然氣和乾淨煤(clean coal)，以及任何形式的能源；不過，川普否定風力發電，認為風力發電不僅昂貴，還需要大量的政府補助。

川普也提到，很多人利用環境影響評估來延遲開發計畫；他說，希望加速評估過程，認為數月的評估與數年的評估沒有差別。

川普說，未來將有高階企業進駐美國，包括晶片商、汽車製造商等；他也說，庫克已承諾投資美國上千億元，但沒有公布細節。川普說，這些高階企業來美國的最大原因就是關稅政策，因為他們不想付100%或200%的關稅；川普也預告，他將在4月2日開徵25%的進口汽車關稅。

川普說，他原本計畫關稅4月1日上路，但他不喜歡那個日期，意指川普不願汽車關稅在愚人節實施。