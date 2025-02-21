保持美國AI領先地位 川普：雙倍擴大美國電力供應

川普指出，企業需要龐大電力供應，「光是AI產業就需要更多的電力，AI產業的發展需要美國現行全國電力的支持。」 (路透)

川普 總統21日表示，為了維持美國在人工智慧（AI ）產業的領導地位，他將雙倍（double）擴大美國的電力供應，並指出，蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）已承諾投資美國上千億美元。

川普21日在州長工作會議（Governor’s Working Session）上發表談話。

針對美國即將向進口產品開徵高關稅 ，川普指出，很多企業將轉移到美國生產，而這些企業需要非常龐大的電力供應，「光是AI產業就需要更多的電力，AI產業的發展需要美國現行全國電力的支持。」

川普表示，美國AI產業目前領先中國大陸，但中國大陸給予AI產業龐大的電力供應。他必須成倍擴大現行的電力供應，甚至更多，「這個規模可能令人難以置信，但只有如此大規模的電力才能讓美國取得AI龍頭的位置。」

川普表示，美國不但將開採石油，藉此拉低物價，還將集中發展天然氣和乾淨煤（clean coal），以及任何形式的能源；不過，川普否定風力發電，認為風力發電不僅昂貴，還需要大量的政府補助。他也提到，很多人利用環境影響評估來延遲開發計畫，「我們希望加速評估過程，川普認為數月的評估與數年的評估沒有差別。」

川普說，未來將有高階企業進駐美國，包括晶片商、汽車製造商等，庫克已承諾投資美國上千億美元，川普但沒有公布細節。

川普說，他們來美國的最大原因就是關稅政策，因為他們不想付100%或200%的關稅；他也預告，將在4月2日開徵25%的進口汽車關稅。