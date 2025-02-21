川普二度執政滿月 各民調結果分歧：滿意度略降 但較第1任進步

20日是川普就任滿一個月，各家民調雖然相差不小，但多數顯示都比川普在第一任期同時間增加了支持度。（路透）

新聞周刊(Newsweek)20日報導，川普 總統二度執政上台屆滿一個月，根據經濟學人(The Economist)與YouGov民調 機構19日公布最新聯合民調，川普施政滿意度50%，不滿意45%；如果與川普第一任期上台第一個月民調相比，淨支持率(net approval rating)如今出現進步。

這個聯合民調是在2月16日至18日進行，對全國1600名成年人完成調查，抽樣統計誤差在正負3.3%以下。

川普20日就任滿一個月，各機構發表各自的民調，落差頗大。有線電視新聞網(CNN)委託民調機構SSRS進行民調顯示，川普上台以來施政表現有47%受訪者感到滿意，52%受訪者不滿意，比近代幾任總統上台第一個月平均民調表現略低，唯有川普第一任期除外。大約75%受訪者說，川普上台後表現符合預期，另外25%受訪者說川普表現出乎意料。

蓋洛普民調(Gallup Poll)則顯示，受到聯邦員工大裁員、凍結聯邦經費以及對墨西哥、加拿大與中國祭出關稅影響，川普就職滿月的民調表現比上台最初幾周略為下降。

根據華盛頓郵報與艾普索斯民調公司(Ipsos)最新聯合民調，57%受訪者認為川普逾越總統權限，40%受訪者說川普根據總統權力行事。民主黨選民裡，高達92%認為川普越權，獨立選民有61%認為川普越權，但共和黨 選民僅20%認為川普越權。

對於川普就職屆滿一個月以來的施政表現，43%受訪者表示支持，48%民眾反對；其中表示「強烈反對」的受訪者有37%，「強烈支持」則有27%。這項聯合民調是在2月13日至18日間舉行，針對全國2601名成年人完成抽樣調查，樣本誤差在正負2.1%之內。

如果川普政策被聯邦法院裁定違法，川普政府是否應該遵守判決？整體受訪者當中有84%認為川普應該遵守法院裁決，僅11%表示川普政府應該忽視法院裁決。絕大多數受訪者認為，如果川普逾越職權，一定會被最高法院擋下。至於共和黨國會議員將如何面對川普越權，大多數受訪者則說，共和黨國會議員將配合川普，讓川普為所欲為。