我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太誠實？「地表最聰明AI」打臉老闆馬斯克：半數貼文假的

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

川普二度執政滿月 各民調結果分歧：滿意度略降 但較第1任進步

記者顏伶如／綜合報導
20日是川普就任滿一個月，各家民調雖然相差不小，但多數顯示都比川普在第一任期同時間增加了支持度。（路透）
20日是川普就任滿一個月，各家民調雖然相差不小，但多數顯示都比川普在第一任期同時間增加了支持度。（路透）

新聞周刊(Newsweek)20日報導，川普總統二度執政上台屆滿一個月，根據經濟學人(The Economist)與YouGov民調機構19日公布最新聯合民調，川普施政滿意度50%，不滿意45%；如果與川普第一任期上台第一個月民調相比，淨支持率(net approval rating)如今出現進步。

這個聯合民調是在2月16日至18日進行，對全國1600名成年人完成調查，抽樣統計誤差在正負3.3%以下。

川普20日就任滿一個月，各機構發表各自的民調，落差頗大。有線電視新聞網(CNN)委託民調機構SSRS進行民調顯示，川普上台以來施政表現有47%受訪者感到滿意，52%受訪者不滿意，比近代幾任總統上台第一個月平均民調表現略低，唯有川普第一任期除外。大約75%受訪者說，川普上台後表現符合預期，另外25%受訪者說川普表現出乎意料。

蓋洛普民調(Gallup Poll)則顯示，受到聯邦員工大裁員、凍結聯邦經費以及對墨西哥、加拿大與中國祭出關稅影響，川普就職滿月的民調表現比上台最初幾周略為下降。

根據華盛頓郵報與艾普索斯民調公司(Ipsos)最新聯合民調，57%受訪者認為川普逾越總統權限，40%受訪者說川普根據總統權力行事。民主黨選民裡，高達92%認為川普越權，獨立選民有61%認為川普越權，但共和黨選民僅20%認為川普越權。

對於川普就職屆滿一個月以來的施政表現，43%受訪者表示支持，48%民眾反對；其中表示「強烈反對」的受訪者有37%，「強烈支持」則有27%。這項聯合民調是在2月13日至18日間舉行，針對全國2601名成年人完成抽樣調查，樣本誤差在正負2.1%之內。

如果川普政策被聯邦法院裁定違法，川普政府是否應該遵守判決？整體受訪者當中有84%認為川普應該遵守法院裁決，僅11%表示川普政府應該忽視法院裁決。絕大多數受訪者認為，如果川普逾越職權，一定會被最高法院擋下。至於共和黨國會議員將如何面對川普越權，大多數受訪者則說，共和黨國會議員將配合川普，讓川普為所欲為。

川普 民調 共和黨

上一則

聯邦法官駁回工會要求 川普可繼續大規模裁員

下一則

川普：可能與中國達成新貿易協議、將邀習訪美

延伸閱讀

川普豪語：若關稅政策成功 美國人可能不必繳所得稅

川普豪語：若關稅政策成功 美國人可能不必繳所得稅
因馬斯克兒抹鼻屎？川普換辦公桌 堅毅桌送去維修

因馬斯克兒抹鼻屎？川普換辦公桌 堅毅桌送去維修
關稅政策對iPhone構成威脅 庫克傳赴白宮見川普

關稅政策對iPhone構成威脅 庫克傳赴白宮見川普
澤倫斯基見川普特使談俄烏戰爭 會後記者會突取消

澤倫斯基見川普特使談俄烏戰爭 會後記者會突取消

熱門新聞

馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

2025-02-18 04:47
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

2025-02-16 09:01
川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

2025-02-20 12:40
被川普提名的小型企業署署長羅夫勒，她上任後首要工作可能就是精簡人事。（路透）

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

2025-02-14 05:18
川普本週簽署行政命令指示聯邦機構「不再提供紙吸管」。(美聯社)

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

2025-02-14 21:45
社會安全管理局（SSA）近日成為輿論焦點。（美聯社）

真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

2025-02-18 16:57

超人氣

更多 >
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊