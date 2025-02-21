會共和黨州長 川普：將前往諾克斯堡檢查黃金

川普20日出席共和黨州長協會(RGA)晚宴，並發表演說。(路透)

川普 總統執政滿月，他20日表示，他將恢復「美國夢」，並重申「對等關稅 」(reciprocal tariff)的好處，指要是關稅政策成功，美國人甚至不必繳所得稅。

川普20日出席共和黨州長協會(RGA)晚宴，並發表演說。

馬斯克及部分共和黨人聲稱儲存在肯塔基州諾克斯堡的黃金遺失，川普也說，他預計前往諾克斯堡(Fort Knox)，檢查美國的黃金儲存。

川普除了在談話中細數自己的政績，也對明年的期中選舉 表達信心，認為雖然贏得總統大選通常代表期中選舉表現不佳，但川普認為，明年期中選舉的結果會是個驚喜。

川普也向共和黨籍州長喊話說，川普政府每天都會協助各州的成功和繁榮，大家將一起恢復美國夢。

川普並誇稱關稅的好處，川普說，在節省政府浪費之餘，政府也因為關稅而帶入大筆資金；川普說，美國從某國家找回每年600億美元。

川普表示，他的關稅政策都還沒有開始，就已經找到這麼多錢。

川普表示，如果關稅政策成功，美國甚至不需要所得稅系統；川普表示，正如美國在1870年至1913年一樣，美國採全關稅(full tariff)，是最富有的國家。

川普說，有些國家可能會反抗，但沒有關係，關稅是對等的。

至於通膨問題，川普說，只要能源價格降低，物價也會跟著降低，包括雞蛋、培根等。