川普限制出生公民權 上訴法院也擋 恐決戰最高院

川普總統限制出生公民權的行政命令20日再遭聯邦上訴法院否決，該案估計會一路打到最高法院才能裁定。（美聯社）

司法部 提出立即恢復川普 總統「限制出生公民權」行政命令的緊急請求，19日遭美國第九巡迴上訴法院駁回 ，維持下級法院對川普行政令發出的全國禁制令。這是上訴法院首次審理川普出生公民權命令的訴訟，且已安排在6月進行辯論；該行政命令是否合憲，很可能走上最高法院對決一途。

司法部律師認為，下級法院在由民主黨主導的四個州提訟後下達全國禁制令，阻止了川普命令，已造成傷害；因為川普行政令是共和黨打擊移民和非法越境行動的一環，全國禁令阻礙川普解決南部邊境危機，政府難以實施其移民政策以紓解國安及公安重大威脅。

然而，由三名法官組成的上訴法院審理小組一致駁回司法部請求。由法官坎比 (William C. Canby Jr.) 和史密斯 (Milan D. Smith Jr.) 撰寫的裁決中寫道，政府的上訴缺乏「有力證據」。福雷斯特 (Danielle Forrest)法官則在長達六頁的意見書中寫道，緊急撤銷法院命令應屬例外而非常態，該全國禁令並未達到緊急撤銷標準。

福雷斯特2019年被川普提名為法官，她在意見書中寫道，「此事確實存在爭議，甚至可說是重要爭議；但不必然構成緊急狀態」。

上訴法院小組駁回緊急請求時，維持了西雅圖聯邦地區法官考夫諾爾（John C. Coughenour）6日下達的全國禁令；考夫諾爾當時聲稱，川普行政命令「公然違憲」。此案最終提交美國最高法院，似已勢在必行。

川普1月20日重返白宮執政首日簽署這項行政命令，要求自2月19日起在美國出生的兒童，若父母並非美國公民 或合法永久居民，美國各機構應拒絕承認其公民身分。

該命令試圖重新解釋1868年通過的憲法第十四修正案；該修正案規定所有在美國領土出生者，自動獲得美國公民身分。

民主黨州檢察長聯盟1月21日為此向美國華盛頓西區地方法院提訟，奧勒岡州、亞利桑那州和伊利諾伊州很快加入訴訟。目前至少有六起由州或團體就同一行政命令發起的法律挑戰。

麻州、新罕布夏州和馬里蘭州的聯邦法官已在接到法律訴訟挑戰後，阻止該行政命令。19日上訴法院首次針對川普限制出生公民權行政命令進行審議，並做出初步裁決。