我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

因馬斯克兒抹鼻屎？ 川普辦公桌送去維修

國稅局動手裁員7000人 遭批影響民眾報稅

川普豪語：若關稅政策成功 美國人可能不必繳所得稅

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統表示要是關稅政策成功，美國人有可能不必繳所得稅。(路透)
川普總統表示要是關稅政策成功，美國人有可能不必繳所得稅。(路透)

川普總統執政滿月，他20日表示，他將恢復「美國夢」，並重申「對等關稅」（reciprocal tariff）的好處，指要是關稅政策成功，美國人有可能不必繳所得稅。

川普20日出席共和黨州長協會（RGA）晚宴，並發表演說。

川普除了在談話中細數自己的政績，也對明年的期中選舉表達信心，認為雖然贏得總統大選通常代表期中選舉表現不佳，但川普認為，明年期中選舉的結果會是個驚喜。

川普也向共和黨籍州長喊話說，川普政府每天都會協助各州的成功和繁榮，大家將一起恢復美國夢。

川普並誇耀關稅的好處，川普說，在節省政府浪費之餘，政府也因為關稅而帶入大筆資金；川普說，美國從某國家找回每年600億美元；川普表示，他的關稅政策都還沒有開始，就已經找到這麼多錢。

川普表示，如果關稅政策成功，美國甚至有可能不需要所得稅系統；川普表示，正如美國在1870年至1913年一樣，美國採全關稅（full tariff），是最富有的國家。

川普說，美國正在準備實施對等關稅的過程中，「不管他們徵收我們多少關稅，我們就徵收他們多少關稅」。

川普說，歐盟已經減少徵收美國汽車的關稅，從原來的高額關稅降至美國徵收的2.5%。有些國家可能會反抗，但沒有關係，關稅是對等的。

至於通膨問題，川普說，只要能源價格降低，物價也會跟著降低，包括雞蛋、培根等。

川普也說，他預計前往肯塔基州的諾克斯堡（Fort Knox），檢查美國的黃金儲備。

川普 關稅 期中選舉

上一則

因馬斯克兒抹鼻屎？川普換辦公桌 堅毅桌送去維修

延伸閱讀

因馬斯克兒抹鼻屎？川普換辦公桌 堅毅桌送去維修

因馬斯克兒抹鼻屎？川普換辦公桌 堅毅桌送去維修
關稅政策對iPhone構成威脅 庫克傳赴白宮見川普

關稅政策對iPhone構成威脅 庫克傳赴白宮見川普
與川普特使會面後 澤倫斯基：準備好努力與美達成協議

與川普特使會面後 澤倫斯基：準備好努力與美達成協議
澤倫斯基見川普特使談俄烏戰爭 會後記者會突取消

澤倫斯基見川普特使談俄烏戰爭 會後記者會突取消

熱門新聞

馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

2025-02-18 04:47
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

2025-02-16 09:01
川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

2025-02-20 12:40
被川普提名的小型企業署署長羅夫勒，她上任後首要工作可能就是精簡人事。（路透）

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

2025-02-14 05:18
川普本週簽署行政命令指示聯邦機構「不再提供紙吸管」。(美聯社)

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

2025-02-14 21:45
社會安全管理局（SSA）近日成為輿論焦點。（美聯社）

真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

2025-02-18 16:57

超人氣

更多 >
12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來

12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊