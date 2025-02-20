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川普考慮全民普發5000退稅紅包 媒體曝實拿恐不到11元

編譯盧思綸／即時報導
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總統川普19日出席FII優先峰會發表演說。(美聯社)
總統川普19日出席FII優先峰會發表演說。(美聯社)

美國總統川普19日證實，正在考慮馬斯克的「政府效率部（DOGE）分紅計畫」，向全民普發現金。根據投資公司Azoria共同創辦人費什班克（James Fishback）初步計算，每人可能可以拿到5000美元退稅金。然而，DOGE數據似乎有誤，實際節省金額可能僅86億美元，計算下來，民眾實拿恐怕只有11美元。

每日郵報報導，以馬斯克為首的DOGE於18日宣稱，川普政府在不到一個月的時間，為納稅人節省驚人的55億美元。

據報導，這些省下來的錢，大部分是透過DOGE打詐、取消合約與租約，還有出售資產等方式獲得。

隨後，馬斯克透露向川普提議將省下的錢發還給民眾，並稱之為「DOGE紅利」。

川普19日出席沙烏地阿拉伯在邁阿密舉行的FII優先峰會證實，「我們正考慮一個新概念，將DOGE儲蓄的20%發還分配給美國公民。」而另外20%將用於「償還債務」。

費什班克日前在社群媒體X發文，喊話川普和馬斯克應該宣布一項「DOGE紅利」，給每個納稅人退稅。

費什班克寫道：「這本來就是他們（納稅人）的錢！以DOGE省下2兆美元來說，全美7800萬納稅戶，每戶應該拿到5000美元，其餘的就用來償還債務。」

馬斯克當時便回覆表示：「會與總統確認」。

不過，根據財星（FORTUNE）雜誌，DOGE網站顯示的數據僅為166億美元，加上網站上有個數據錯誤，這將使得DOGE實際節省金額降至約86億美元。如果拿出其中的20%，則每位納稅人將獲得約11美元。

馬斯克 川普 退稅

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