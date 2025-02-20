川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
主管政府效率部(DOGE) 的馬斯克支持給納稅人派發「DOGE紅利」，給每個繳納聯邦所得稅的家庭派發5000元。總統川普表示會考慮這個做法。
川普19日在沙烏地阿拉伯主權財富基金主辦的未來投資倡議(FII)峰會上表示，「我們正考慮將(DOGE省下來的) 20%返還給美國民眾，並將20%用於償還債務」，但他未提供更多細節。
有關構想是投資公司Azoria執行長菲什巴克(James Fishback)的提議，他在社交平台X帖文表示， DOGE的目標是節省2兆元政府支出，在達到目標後應將省下來的20%(相當於4000億元)返還給納稅人，估計7900萬個繳納聯邦所得稅的家庭，每個可獲5000元，剩餘部分用於償還國債。
菲什巴克說這個建議很簡單，納稅家庭應從DOGE節省下來的每5元獲得1元。
馬斯克18日在回覆菲什巴克這個貼文表示，他會與總統川普談談有關提議。
菲什巴克聲稱已向國會的共和黨人介紹了計畫，若正式成為提案就須獲國會批准。提案主張在2026年7月寄出支票，這亦是川普要DOGE完成削減聯邦政府支出的目標日期。
但有關提議一提出已遭到不少人質疑，尤其對於DOGE能否節省2兆元抱懷疑態度，因為大幅削減預算赤字需要大幅增加稅收，削減支出最大的政府項目(醫療保險、醫療補助及社會安全)以及國防部經費，而馬斯克迄今尚未解釋如何削減2兆元。
馬斯克是為DOGE定下節省2兆元政府支出的目標，但他在18日播出與川普接受福斯新聞訪問時表示，能夠節省1兆元已算成功，「總體目標是設法擺脫1兆元赤字，若赤字得不到控制，美國就會破產」。
儘管他對DOGE分紅的想法持開放態度，但到了19日在他X 貼文說，平衡預算才是重點，「我們需要把平衡預算作為首要任務」。
根據國會預算辦公室(CBO)的數據，聯邦政府在2024財年的預算赤字超過1.8兆元；同時預測未來幾年，每年赤字將超過2兆元。
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