川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普19日在佛州邁阿密市舉行的沙烏地阿拉伯主權財富基金主辦的未來投資倡議峰會上表示，正考慮分發DOGE紅利，省下來的20%返還給美國民眾。(路透)

主管政府效率部(DOGE) 的馬斯克 支持給納稅人派發「DOGE紅利」，給每個繳納聯邦所得稅的家庭派發5000元。總統川普 表示會考慮這個做法。

川普19日在沙烏地阿拉伯主權財富基金主辦的未來投資倡議(FII)峰會上表示，「我們正考慮將(DOGE省下來的) 20%返還給美國民眾，並將20%用於償還債務」，但他未提供更多細節。

有關構想是投資公司Azoria執行長菲什巴克(James Fishback)的提議，他在社交平台X帖文表示， DOGE的目標是節省2兆元政府支出，在達到目標後應將省下來的20%(相當於4000億元)返還給納稅人，估計7900萬個繳納聯邦所得稅的家庭，每個可獲5000元，剩餘部分用於償還國債。

菲什巴克說這個建議很簡單，納稅家庭應從DOGE節省下來的每5元獲得1元。

馬斯克18日在回覆菲什巴克這個貼文表示，他會與總統川普談談有關提議。

菲什巴克聲稱已向國會的共和黨人介紹了計畫，若正式成為提案就須獲國會批准。提案主張在2026年7月寄出支票，這亦是川普要DOGE完成削減聯邦政府支出的目標日期。

但有關提議一提出已遭到不少人質疑，尤其對於DOGE能否節省2兆元抱懷疑態度，因為大幅削減預算 赤字需要大幅增加稅收，削減支出最大的政府項目(醫療保險、醫療補助及社會安全)以及國防部經費，而馬斯克迄今尚未解釋如何削減2兆元。

馬斯克是為DOGE定下節省2兆元政府支出的目標，但他在18日播出與川普接受福斯新聞訪問時表示，能夠節省1兆元已算成功，「總體目標是設法擺脫1兆元赤字，若赤字得不到控制，美國就會破產」。

儘管他對DOGE分紅的想法持開放態度，但到了19日在他X 貼文說，平衡預算才是重點，「我們需要把平衡預算作為首要任務」。

根據國會預算辦公室(CBO)的數據，聯邦政府在2024財年的預算赤字超過1.8兆元；同時預測未來幾年，每年赤字將超過2兆元。