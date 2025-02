華郵：DOGE數據有錯 省80億元 實為800萬元

政府效率部網站新成立的「收據牆」(wall of receipts)專區。(截圖自政府效率部網站)

華盛頓郵報 19日報導,政府效率部(Department of Government Efficiency,DOGE)官方網站秀出聯邦政府 計畫節省金額最高項目,其中數據有誤,網站訊息顯示省下80億,實際節省金額卻只有800萬。

政府效率部網站17日在新成立的「收據牆」(wall of receipts)專區公布遭到取消的聯邦合約清單,總共省下聯邦政府160億元開銷,其中省下金額最高的單項支出來自移民 和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement,ICE)一筆80億合約。根據合約內容,廠商D&G支援服務公司(D&G Support Services)為移民和海關執法局多元與民權辦公室(Office of Diversity and Civil Rights)提供「程式與技術支援服務」。

華盛頓郵報記者團隊查詢「聯邦採購數據系統」(Federal Procurement Data System)發現,移民局多元與民權辦公室合約於2022年9月核准通過,最初登記合約規模為80億元,合約效期在2027年截止,但今年1月22日數字已經更新為800萬元;金額更新的一周之後,合約便遭到撤銷。

若以金額對照,80億元幾乎是聯邦疾病防治中心(CDC)所有預算。

報導指出,川普總統就職兩天後,合約規模就從80億修改為800萬,可能是政府效率部或川普政府其他人員修改錯誤,但聯邦政府顯然沒有花出80億;自從2022年9月簽訂合約以來的兩年半當中,政府履行契約已付款金額為250萬元。

政府效率部網站雖然列出節省80億開銷,但網站上出示的「聯邦採購數據系統」資料庫截圖卻顯示合約價值僅800萬。

華盛頓郵報網站18日晚間刊登報導之後,政府效率部網站便將省下合約經費修改為800萬元,但未說明先前數字錯誤或提供解釋。