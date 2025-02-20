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華郵：DOGE數據有錯 省80億元 實為800萬元

記者顏伶如／綜合報導
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政府效率部網站新成立的「收據牆」(wall of receipts)專區。（截圖自政府效率部網站）
政府效率部網站新成立的「收據牆」(wall of receipts)專區。（截圖自政府效率部網站）

華盛頓郵報19日報導，政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)官方網站秀出聯邦政府計畫節省金額最高項目，其中數據有誤，網站訊息顯示省下80億，實際節省金額卻只有800萬。

政府效率部網站17日在新成立的「收據牆」(wall of receipts)專區公布遭到取消的聯邦合約清單，總共省下聯邦政府160億元開銷，其中省下金額最高的單項支出來自移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)一筆80億合約。根據合約內容，廠商D&G支援服務公司(D&G Support Services)為移民和海關執法局多元與民權辦公室(Office of Diversity and Civil Rights)提供「程式與技術支援服務」。

華盛頓郵報記者團隊查詢「聯邦採購數據系統」(Federal Procurement Data System)發現，移民局多元與民權辦公室合約於2022年9月核准通過，最初登記合約規模為80億元，合約效期在2027年截止，但今年1月22日數字已經更新為800萬元；金額更新的一周之後，合約便遭到撤銷。

若以金額對照，80億元幾乎是聯邦疾病防治中心(CDC)所有預算。

報導指出，川普總統就職兩天後，合約規模就從80億修改為800萬，可能是政府效率部或川普政府其他人員修改錯誤，但聯邦政府顯然沒有花出80億；自從2022年9月簽訂合約以來的兩年半當中，政府履行契約已付款金額為250萬元。

政府效率部網站雖然列出節省80億開銷，但網站上出示的「聯邦採購數據系統」資料庫截圖卻顯示合約價值僅800萬。

華盛頓郵報網站18日晚間刊登報導之後，政府效率部網站便將省下合約經費修改為800萬元，但未說明先前數字錯誤或提供解釋。

華盛頓郵報 聯邦政府 移民

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