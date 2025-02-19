我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機器人絲滑跳舞被疑合成 王興興澄清沒造假

港媒預告：美駐華使館大裁員 人心惶惶

國務院進入大精省時代 取消訂閱紐時美聯社

中央社華盛頓19日專電
國務院下令取消訂閱紐約時報等媒體以精簡開支。(路透)
國務院下令取消訂閱紐約時報等媒體以精簡開支。(路透)

華盛頓郵報報導，國務院已下令取消訂閱紐約時報、美聯社、路透社及Politico等媒體以精簡開支。由於駐外安全團隊仰賴新聞報導為衝突地區的行動做準備，國務院官員憂心，這麼做可能不利進行風險評估。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）昨(18)天報導，國務院2月11日發給歐洲各國大使館及領事館的備忘錄，將這項決定形容為減少開支的一環。

備忘錄內容提到，「考量到這一優先事項，各駐地請立即對所有非關鍵任務的媒體訂閱合約/採購訂單（包括出版品、期刊及報紙訂閱）下達『停工令』，學術或專業期刊例外」。

一位匿名國務院官員對華郵表示，這項決定適用於全球數百個美國大使館及領事館。國務院今天回覆中央社相關提問時表示，國務院已暫停所有非學術、非專業期刊及非關鍵任務的媒體訂閱合約。

一名國務院發言人對中央社指出，各局及駐外單位可以申請豁免，並說明為什麼取得這些媒體的內容對於任務至關重要、如何與國務卿的優先事項一致，及對員工的安全及福利的影響。

華郵報導，國務院2月16日再向各使領館的採購部門發送備忘錄，點名終止與6家新聞機構的合約，包括英國經濟學人（The Economist）、「紐約時報」（New York Times）、華府圈內長年必讀的媒體Politico、彭博（Bloomberg News）、美聯社（Associated Press）及路透社（Reuters）。

國務院工作人員被告知，他們可以提交維持訂閱新聞的請求，但「必須在一句話內交代完畢」。

備忘錄也列出可能續訂的理由，包括牽涉到美國人員或設施的安全，或者是否有條約或法律要求續訂等。

國務院一名收到備忘錄的員工表示，停止訂閱新聞，尤其是當地新聞，將剝奪大使館及領事館完成使命所需的資訊。這名員工對華郵說，「這將危及海外美國人的生活，因為我們日常所需的新聞來源都被切斷」。

這名員工因為未被授權向媒體發言，而要求匿名。

華郵指出，國務院員工在一次電話會議中聽取這項指令的簡報，其中一張簡報內容指出，這是「支持政府政策」而採取的行動。

國務院停止訂閱的6間媒體中，Politico及美聯社已成為近期政治風暴的核心。受命為川普整頓政府效能的億萬富翁馬斯克（Elon Musk）5日推文指政府向Politico付費800多萬美元，「並非有效運用納稅人錢的方式，會刪除這項浪費開支」。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）不久後正式宣布，美國政府將取消訂閱Politico。

農業部等其他政府部門也表示計劃取消訂閱Politico。美國媒體Axios報導，聯邦總務署（General Services Administration）的員工已被告知「取消每一份媒體合約」。

此外，「川普2.0」也因美聯社拒絕將墨西哥灣改稱「美國灣」（Gulf of America）而槓上這家媒體，禁止美聯社記者搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）及進入橢圓形辦公室（Oval Office）採訪。

國務院 華郵 紐約時報 華盛頓郵報

上一則

川普警告離第三次世界大戰不遠了 但他任內不會發生

延伸閱讀

港媒預告：美駐華使館大裁員 人心惶惶

港媒預告：美駐華使館大裁員 人心惶惶
不稱「美國灣」遭川普封殺採訪 美聯社：公然侵犯言論自由

不稱「美國灣」遭川普封殺採訪 美聯社：公然侵犯言論自由
最近不到3米…解放軍機與菲巡邏機南海空中對峙30分鐘

最近不到3米…解放軍機與菲巡邏機南海空中對峙30分鐘
國務院：美俄同意指派團隊致力俄烏停戰 建立磋商機制

國務院：美俄同意指派團隊致力俄烏停戰 建立磋商機制

熱門新聞

馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

2025-02-18 04:47
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

2025-02-16 09:01
被川普提名的小型企業署署長羅夫勒，她上任後首要工作可能就是精簡人事。（路透）

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

2025-02-14 05:18
川普本週簽署行政命令指示聯邦機構「不再提供紙吸管」。(美聯社)

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

2025-02-14 21:45
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
川普總統11日再簽行政命令，要求聯邦各單位必須裁撤4人才能再招聘1人。馬斯克帶著兒子發表談話，萌娃在堅毅桌旁挖鼻孔。（路透）

川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

2025-02-16 19:40

超人氣

更多 >
趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走
好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事
全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

全美哪個州教育程度最高？第一名不意外