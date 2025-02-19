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砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人

編譯季晶晶／綜合外電
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川普周三表示，考慮把馬斯克及其團隊削減政府支出而節省下來的錢，拿一部分返還給美國納稅人。(美聯社)
川普周三表示，考慮把馬斯克及其團隊削減政府支出而節省下來的錢，拿一部分返還給美國納稅人。(美聯社)

川普總統周三表示，他考慮把馬斯克及其團隊削減政府支出而節省下來的錢，拿一部分返還給美國納稅人，另一部分用來償還聯邦債務。

川普在邁阿密舉行的一場投資峰會上發表講話，他讚揚馬斯克和政府效率部（DOGE）的努力時表示：「我們甚至在考慮一個新概念，把DOGE省下的錢，20%分給美國公民，20%拿去償還債務，因為數字令人難以置信。」

出席該活動的馬斯克先前提出過這個想法。他本周在社群媒體平臺X回應一篇貼文時建議， 川普宣布「DOGE分紅」，每個納稅家庭發5,000美元退稅支票，他將「跟總統確認」。

馬斯克削減聯邦政府支出和工作力的舉措引發了法律挑戰和對這項工作的權威和權力的質疑，這在華盛頓引起了震動。

川普的講話是在為聯邦政府瘦身的努力進行辯護，該舉措引發有關權限的質疑，並招致法律挑戰。

白宮宣稱迄今已節省大約550億美元，但根據已公布的逐項明列的文件，實際省下的錢僅是該金額的一小部分。如果把DOGE節省大約86億美元的20%普發給美國納稅人，每人約可分到11美元。

儘管如此，川普說大約有75,000名聯邦工作人員接受了優離方案，他認為政府長期下來會省很多錢。

川普 馬斯克 聯邦政府

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