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民眾提前囤貨 擔憂川普關稅助漲物價

記者胡玉立／綜合報導
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川普總統不斷提出加徵關稅的計畫，焦慮的消費者開始出現採購囤貨行為。圖為兩名女子採購後在紐約聯合廣場休憩。(美聯社)
川普總統不斷提出加徵關稅的計畫，焦慮的消費者開始出現採購囤貨行為。圖為兩名女子採購後在紐約聯合廣場休憩。(美聯社)

川普總統不斷提出加徵關稅的計畫，不僅對企業界形成挑戰，也讓普通民眾擔心通貨膨脹威脅，焦慮的消費者開始出現採購囤貨行為。CreditCards.com最新報告顯示，面對潛在價格上漲和經濟不確定性，有五分之一國人表示，出於對川普關稅的擔憂，他們購買的商品比平時多。

這項報告顯示，當被問及川普徵收關稅計畫對大額採購的影響時，22%受訪者表示有重大影響，30%受訪者表示有一定影響。

報告指稱，五分之一國人將自己最近的購物行為稱為「末日消費」(doom spending)，23%的國人預計今年自己的信用卡債務將增加或惡化。

路透報導，「末日消費」指的是基於對未來的不確定性或焦慮，而進行過度或衝動性購買的行為；這類行為通常是在擔憂經濟不穩定、地緣政治緊張或面對迫在眉睫的金融問題時引發。

路透指出，關稅往往導致通貨膨脹；依賴外國材料和零件的行業生產成本上升，可能導致更大的通膨壓力。關稅將讓進口商品成本增加；企業可能自行吸收成本增加的費用，也可能調高價格將成本轉嫁給消費者。

消費者對物價上漲感到擔憂，往往引發囤積行為，人們急著在成本進一步上漲之前購買商品，不易腐爛的食品、衛生紙和醫療用品，尤其在消費者搶購或囤積清單之列。

華爾街擔心關稅可能加速美國通膨、阻止聯準會降息並減緩經濟成長；圍繞貿易政策的不確定性，也會影響消費者信心。

路透指出，企業高層談到了川普不斷變化的關稅計畫所帶來的挑戰；企業界也在股東電話會議中做出同樣表述。企業界指出，這些關稅計劃可能顛覆世界貿易，促使部分公司將生產轉至美國，整體環境將因此變得更加不確定。

報導指出，去年底川普當選後，對關稅敏感的消費者就已在囤積商品，人們急著趕在潛在價格上漲前，升級舊汽車和電器。去年12月密西根大學消費者月度調查顯示，25%的受訪者預料2025年物價將上漲，遠高於11月的10%。

關稅 川普 通貨膨脹

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