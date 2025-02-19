DOGE登入教育部系統 聯邦法官拒發禁令 馬斯克陣營獲勝

馬斯克 領導的政府效率團隊(DOGE)雷厲風行推動聯邦縮減開支，把目標瞄準教育部 資料庫，引起學生反彈具狀提告，17日遭到法官駁回，等於馬斯克陣營獲勝。此外，一名聯邦法官允許政府效率部繼續進入聯邦各部門的數據系統，拒絕14州盼發禁制令的要求。

根據今日美國報(USA Today)報導，聯邦法官莫斯(Randolph Moss)在長達13頁裁決書指出，外界對於DOGE登入教育部內部系統可能導致個資外洩甚至針對移民逮捕的擔憂「純屬推論」，強調「原告除了純粹的猜測外，未能提供任何證據，讓法庭認定教育部或DOGE工作人員濫用或任意散布資訊」。

聯邦法官駁回原告對DOGE施以禁令，猶如對全國學生一記重擊，但也讓外界一窺DOGE團隊致力改革教育部的幕後真相。

法庭文件顯示，首位被派駐教育部的DOGE人員於上個月28日到任，教育部首席資訊長佛萊格(Thomas Flagg)也證實，該員以及另外五位DOGE人員皆依人事規定進行背景稽查。

同時負責教育部資料的DOGE人員拉馬達(Adam Ramada)也作證共有六名DOGE人員指派到教育部工作，其中兩人每周花上50至60小時協助教育部審查合約、撥款等內容是否涉及「浪費、舞弊或濫用」。

結果DOGE團隊一口氣撤銷約10億元的教育研究合約，數日後又在社群平台X宣布終止70項推動DEI政策的師資培訓計畫，總經費高達3億7300萬元。

川普欽點的準教育部長麥克曼(Linda McMahon)日前在任命聽證會上坦承尚未與馬斯克討論教育部改革計畫，不過DOGE已經開始調查她即將接掌的教育部。

另外民主黨 執政14州檢察長向法院提出禁止DOGE在訴訟期間登入聯邦部會電腦系統或開除公務員的訴訟也踢到鐵板，承審法官裘特康(Tanya Chutkan)同意各州「有權質疑未經選舉的個人以及非由國會成立且不受國會監督的機構所擁有的不受制約權力」，然而原告並未提出取得立即限制令的證據，因此拒絕對DOGE下達禁令。

根據路透報導，全國各聯邦法院受理約20起反馬斯克的訴訟，但裁決結果好壞參半。